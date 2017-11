Tamara Š. Kramer: "Ženskam pomagam do bolj srečnega in polnega življenja"

Sodobna ženska ima vse manj časa, da bi lahko poskrbela zase.

Obremenjena s številnimi vlogami, ki jih dnevno izpolnjuje, skupaj z dolgimi delavniki in stresnimi situacijami, ki jo večkrat vodijo do čustvenega prenajedanja, pogostno pozablja na najpomembnejše – poskrbeti zase in za svoje zdravje. Zato pogosto poseže po nezdravih, hitrih in enostavnih rešitvah, ki puščajo sledi na njenem telesu, kar zelo vpliva na njeno samozavest in na druge aspekte njenega življenja.

​Te ugotovitve so Tamaro Šišić Kramer, izkušeno podjetnico in športno navdušenko, spodbudile, da razvije blagovno znamko nuMe, ki obsega tako prehranski vidik kot tudi odpravljanje vzrokov, ki so pripeljali do nezadovoljstva. Potreben je namreč celostni pristop, sama dieta ni dovolj, pojasnjuje Tamara. Treba je odpraviti slabe navade in pretekle vzorce. Le tako lahko računamo na dolgoročno spremembo. Več v spodnjem intervjuju.

Kaj vas je pripeljalo do tega, da ste se odločili oblikovati blagovno znamko in izdelke nuMe? Je to vaš prvi takšen projekt?

"V obdobju 20 let dela v fitness industriji ter zadnjih 12 let dela v farmacevtski in nutricionistični stroki me je življenjska pot pripeljala do mojega poslanstva. Pomagati ženskam, željnim sprememb, do bolj srečnega in polnega življenja, v katerem ponovno sebe postavljajo na prvo mesto, kar vodi do optimalnega zdravja ter večje samozavesti s celovito spremembo življenjskega sloga. Od ženske ženski.

Odrasla sem v podjetniški družini in tako sem že zelo zgodaj spoznala, da če želiš v življenju uspeti, sta za to potrebna disciplina in trdo delo. Kot tudi ustrezno znanje, ki sem ga pridobivala na Ekonomski fakulteti. Tako je bil izbor smeri podjetništvo dodiplomskega kot tudi podiplomskega študija samoumevna odločitev, ki sem jo kasneje nadgradila z Executive MBA ter stopila na lastno podjetniško pot. In bilo je le vprašanje časa, ko sem svoje podjetniško znanje združila z znanjem in izkušnjami obravnave ter motiviranja prekomerno težkih posameznikov do njihove celovite preobrazbe.

Poklicna pot me je vodila do položaja t.i. brand managerja v ameriškem farmacevtskem podjetju za zdravilo na recept za znižanje telesne teže, kjer so se mi nutricionistika, telesna vadba in farmacevtika pričeli močno prepletati z obravnavo posameznikov, ki so se soočali z debelostjo. Dodobra sem spoznala psihološki vidik posameznika in kaj ga žene do dolgoročne spremembe življenjskega sloga ter katere so največje ovire, s katerimi se sooča na tej poti. V individualno obravnavo posameznikov sem želela vključiti tudi osebno trenerstvo in svetovanje na področju osebnostnega razvoja, Tako sem danes tudi certificirana AFP osebna trenerka ter life coachinja."

V obdobju največje gospodarske krize v Sloveniji sem skupaj z možem pričela svojo podjetniško pot, na kateri sva 6 let distribuirala na slovenskem in hrvaškem tržišču učinkovito dietno prehrano in nadomestila obroka nupo ter ustvarila majhno podjetniško zgodbo uspeha. Tako sva se na neki točki odločila, da je edino smiselno, če svoje izkušnje, znanje in trdo delo usmeriva v razvoj svoje lastne blagovne znamke, ki bo zastopana na globalnem trgu.

"Tudi sama sem se leta nazaj soočala s prekomerno telesno težo, ki je bila posledica emocionalnega prenajedanja. Nisem vedela, kako se spoprijeti z vsem in hrana je bila moj najboljši odrešitelj in prijatelj. Tako dobro sem se počutila, ko sem jedla in v tistem hipu, se je zdelo, kot da nimam nobenih težav. Toda resničnost me je kar hitro zadela, saj je to vplivalo na mojo težo, na moj videz. In tako sem postala še bolj nesrečna. Ampak uspelo mi je, da sem to spremenila. Odločila sem se, da to ni življenje, ki ga želim živeti. Vzela sem življenje v svoje roke in sem se spremenila v opolnomočeno žensko. Novo jaz. Toda najprej sem začela imeti rada sebe, se spoštovati in pričela verjeti v to, da sem jaz dovolj.

Skozi svojo lastno pot preobrazbe ter razumevanje potreb številnih mojih strank sem skozi leta ustvarila jasno sliko koncepta, ki ga želimo uveljaviti. Tako sva zadnji 2 leti z možem, ki je tudi moj poslovni partner, namenila vso pozornost razvoju svoje lastne blagovne znamke nuMe, pri kateri sva združila strast z znanjem in izkušnjami ter uresničila svojo lastno vizijo. Na globalni trg smo z ekipo tujih strokovnjakov pripeljali nuMe 360° koncept popolne transformacije, ki vsebuje tako učinkovito slim in beauty prehrano kot tudi online vadbeni, coaching in motivacijski načrt."

Povsod nas bombardirajo z oglasi za hujšanje, lepši videz, zdravo življenje, srečo, uspeh. Ali menite, da je zasledovanje idealov res nekaj, k čemur bi ljudje morali stremeti? Kakšen je vaš osebni odnos do tega, da je človek lahko srečen in uspešen le, če si prizadeva doseči te ideale?

"Res je, da nas mediji in družba neprestano bombardirajo z nerealnimi ideali in s povezavo lepega videza s srečo in uspehom. Prav zato sem sama želela narediti toliko večji poudarek na razvijanju svojega maksimalnega potenciala, ki ga ima vsaka posameznica. Ta ni usmerjen k perfekciji, temveč stalnemu napredku. Osebni in poslovni potencial se razvija s postavljanjem novih in novih ciljev.

Postavljanje ciljev, ki so vedno nov izziv, rast in ustvarjanje najboljše podobe sebe, ki temelji na stalnem teženju k napredku, je nekaj, kar nas poganja in opominja, da smo živi. Vendar rast in napredek, ki vplivata tudi na srečo in zadovoljstvo posameznika ter izhajata prvotno od znotraj, se odražata tudi navzven. Namreč oseba, ki sledi svoji viziji, ciljem, strastem, ima zdrave odnose z ljudmi okoli sebe, je zadovoljna s svojo kariero ter osebnim življenjem in je pozitivno naravnana, največkrat tudi poskrbi zase, za svoje zdravje in se večkrat postavi na prvo mesto. Počne stvari, ki ji pričarajo nasmeh na obraz, jo delajo srečno in tudi zadovoljno znotraj kot tudi zunaj."



Na trgu je ogromno izdelkov in programov za hujšanje, za lepši videz, za preobrazbo, ki obljubljajo marsikaj. Tudi malodane čudeže. Kaj obljubljate vi? Kaj obljubljajo vaši izdelki? Zakaj bi se nekdo odločil prav zanje?



"Najpomembnejši razlog je vsekakor, da nuMe slim prehrana prinaša rezultate, ki jih uporabnice pričakujejo. In to se lahko tudi prepričajo na podlagi številnih zgodb uspeha in kliničnih študij, ki učinkovitost potrjujejo.

Poleg tega nuMe ponuja celovit koncept, ki ga sestavlja program podpore, kot tudi izjemno učinkovita in okusna nuMe slim prehrana, ki je sestavljena iz nuMe slim napitkov, juh in ploščic s kolagenom odličnega okusa, ki so izjemno nasitni, ki so dietetična živila za posebne zdravstvene namene za dietetsko uravnavanje srednje resne in resne debelosti z dodatkom kolagena. nuMe slim prehrano lahko uporabljate tudi kot edini vir prehrane v zelo nizki energijski dieti (>800 kcal) ali v kombinaciji z drugimi živili v nizko energijski dieti (1200 kcal). S šestimi porcijami dnevno zagotovite vašemu telesu vse kar potrebuje: optimalno kombinacijo hranilnih snovi ter 100% vitaminov, mineralov in vlaknin.

Prve rezultate boste opazili že v prvem tednu, kar bo le še okrepilo vašo motivacijo. In ne samo to. Prehranski režim nuMe vam bo dokazano lahko pomagal izgubiti do 9 kilogramov na mesec. Vsebuje vsa hranila, ki jih potrebujete za zdravo izgubo telesne teže in to v le 118 kcal na porcijo. V šestih obrokih vsebuje vsaj 70g beljakovin za dnevno zaščito vaše mišične mase, dodaten kolagen pa ponuja dodatno elastičnost kože v času izgubljanja kilogramov. Omeniti moram tudi, da so naši izdelki brez glutena, aspartama in GMO ter brez dodanega sladkorja. Zato so primerni tudi za sladkorne bolnike in ljudi s celiakijo. Izdelke nuMe je odobrila Evropska agencija za varnost hrane, njeno učinkovitost pa so potrdile številne klinične študije. Priprava napitkov in juh je seveda tudi enostavna in mogoča na vsakem koraku. Vse to vam zagotavlja lažjo spremembno prehranjevalnih navad in skrčenje želodca z več majhnimi, a nasitnimi obroki. In še to - nuMe slim prehrana vsebuje tudi sladke obroke, ki rešujejo emocionalno hranjenje brez slabe vesti."

Tamara je tokrat sodelovala tudi s svetovno znanim oblikovalcem Karimom Rashidom, ki je za blagovno znamko nuMe razvil inovativno, moderno, multifunkcionalno in razgradljivo pakiranje v obliki kovčka.

Zasledili smo trditev, da modna, lepotna, prehrambena, športna industrija potrebujejo nezadovoljne ljudi, sicer jim ne bi mogli prodajati novih oblačil, novih krem, novih diet, novih vadbenih programov. Ali kot je rekel nekoč najbogatejši Slovenec: "Naši izdelki so samo pripomočki, s katerimi ljudem prodajamo sanje." Kakšno je vaše mnenje o tej ne ravno svetli plati lepotne industrije?

"Res je, da je na tržišču veliko preparatov in izdelkov, s katerimi si ljudje kupujejo izključno sanje in odpustke, ker želijo slišati, da vse, kar morajo narediti, da bodo vitki, je, da morajo pojesti tabletko ali le položiti aparat na svoje trebušne mišice in bodo imeli t.i. six packe. Želijo hitre in takojšnje rezultate brez kakršnega koli truda. Dejstvo pa je tudi, da nas je današnji način življenja pripeljal do tega, da je izjemno težko loviti ravnotežje med vnosom in porabo hrane, saj večino dneva presedimo, hrana nam je na voljo 24/7, predvsem visoko kalorična, zdrava prehrana je marsikomu cenovno nedostopna. Vsakodnevno je v naših življenjih prisoten stres, ki ga veliko ljudi rešuje s takšno ali drugačno odvisnostjo. Med drugim mnogi tudi s hrano.

Hrana je namreč odlična droga, ki nas lahko še kako dobro zasvoji. Dodatna slaba plat pa je tudi, da je hitro vidna navzven in je ne moremo skriti kot mnogo drugih odvisnosti. Pri ženskah so največkrat krivci za pridobitev odvečnih kilogramov, prenajedanje itd. prav emocije. Ženske večino naših emocij pojemo. Ali smo vesele ali smo nesrečne, pod stresom, nezadovoljne..., znova in znova se obračamo k hrani. In takrat se moramo vprašati, koliko tehtajo ta čustva in koliko so kriva za to, da smo tukaj, kjer smo. Kateri so tisti glavni razlogi in situacije, v katerih se znova in znova tešimo s hrano, se nagradimo in se ponovno ovijemo v svojo cono udobja, kjer je tako lepo, pa četudi le samo za par minut.



Zato je ključnega pomena pri postavljanju cilja, da se ne osredotočamo izključno in samo na posledico, in to so odvečni kilogrami, torej kako »shujšati«, izbrati dieto, vključiti telesno aktivnost za tarčne predele in gremo, smo že opremljeni. Če se oseba odloči shujšati, pomeni, da se je že na začetku odločila iti na pot kratkega roka. Motivacija prvih nekaj dni je zelo visoka, ko pa izbrana pot ne porodi rezultatov, ki smo jih želeli, ali pa pride kaka stresna situacija, ob kateri osebo malo odnese z začrtane poti, hitro obupa in si reče: »Ah zdaj je itak vseeno, sem zgoljufala, bom pa še malo.« In se vrne na stara pota, s tem se vrnejo vsi kilogrami, pa še kak kilogram več.

Zato je za dolgoročno spremembo pomembno, da se soočajo z vzroki, zakaj je do teh odvečnih kilogramov prišlo. Vendar, ker je seveda to težja pot, na kateri si je potrebno določene stvari priznati in se z njimi soočiti, največkrat ne želijo stopiti na to pot. Zato jih raje pometejo pod preprogo. Ta del zahteva veliko dela na sebi, svojih preteklih vzorcih, identifikaciji le teh in pripravljenosti za spremembe, vse to zahteva največkrat, da je potrebno stopiti iz svoje cone udobja, kjer se tako dobro počutimo, in narediti konkretne življenjske poteze, ki lahko vodijo do konkretnih dolgoročnih življenjskih sprememb na poslovnem področju, na področju odnosa s partnerjem, prijatelji, otroki in predvsem na odnosu do sebe. In takšna pot bo porodila dolgoročne rezultate, da bo oseba imela zdrav življenjski slog celo svoje življenje."

Ena od vaših prednosti je, kot piše na spletni strani, da ponujate celovit program, ki so ga razvili zdravnik, osebni trener, nutricionist in life coach. Nam razložite, kaj konkretno uporabnik pridobi na vsakem od teh področij, če se odloči za vaš program?

"Celovit program zajema: Učinkovito slim prehrano, podporni program, ki zajema online NBG Vadbeni, Coaching in Motivacijski načrt ter podporno skupnost.

Telovadite lahko v udobju svojega doma z NBG™ Vadbenim načrtom, ki vključuje ekskluzivne video vsebine, s pomočjo katerih boste lahko dosegli najboljše možne rezultate, pridobili na kondiciji in oblikovali vaše najbolj kritične predele telesa. 3x tedensko imate NBG trening moči ter 1x NBG joga.

Tukaj je še vadba možganov z našim NBG™ Coaching načrtom, ki je sestavljen iz 36-stopenjskega Master Classa, ki vam omogoča, da si zastavite cilje, identificirate in spremenite slabe vzorce in navade iz preteklosti, ki vas zadržujejo, da bi v življenju razvili svoj maksimalni potencial, sledite svojemu napredku ter razvijete zdrave navade za celo življenje, s katerimi boste zlahka ohranjali rezultate svojega trdega dela.

In na koncu vam pomaga še online NBG™ Motivacijski načrt, katerega cilj je, da ostanete motivirani in izboljšate svojo samozavest z dnevnimi obvestili ter podporo svojega spletnega trenerja in nuMe skupnosti, ki vas vodijo do uspeha."

Naročnik: Nutrismart