Previdno s pokanjem možnarjev

Bodite samozaščitni pri varovanju vaše osebne lastnine, pred prihajajočimi prazniki opozarjajo policisti, s pirotehniko pa ravnajte nadvse previdno.

Ker zakon o varstvu javnega reda in miru dovoljuje uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje med določenimi prazniki, kjer je takšno pokanje že tradicija, kar velikonočno prazniki so, policisti opozarjajo na posebno previdnost pri ravnanju s pirotehničnimi sredstvi.

Pokanje v zabavo le peščici ljudi, sicer pa zelo moteče za živali

Previdno pri ravnanju s pirotehniko, opozarjajo policisti. (Foto: Thinkstock)

Ta so v zabavo le peščici ljudi, večini pa je takšno početje neprijetno in jim vzbuja strah, nelagodje in občutek nevarnosti. "Nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškdobe, denimo opekline, raztrganine rok, poškdobe oči, poleg tega moti živali in onesanužej okolje," lahko preberemo na spletni strani policije.

Nesrečam botrujejo predvsem nepremišljenost, objestnost, nestrokovno ravnanje ali pa preprosto opustitev nadzora nad mladoletniki in otroci, ki uporabljajo ognejmetne izdelke 1. in 2. kategorije, dodajajo. Policisti opozarjajo tudi na dejstvo, da je po zakonu o varstvu javnega reda in miru treba upoštevati dejstvo, da mora biti med 22. in 6. uro zagotovljen nočni mir in počitek ljudi.

Možnaristi morajo imeti potrdilo o usposobljenosti

"Posebej želimo opozoriti na uporabo možnarjev različnih izvedb, ki so po zakonu o orožju priprave za pokanje s črnim smodnikom. Uporabljajo se na kulturnih in drugih prireditvah. Možnaristi morajo imeti certifikat ali potrdilo o usposobljenosti za streljanje z možnarji. Pri pokanju z možnarji in acetilenom morajo udeleženci oziroma organizatorji poskrbeti za varnostne ukrepe," opozarja policija.

Ne obveščajte ljudi, da vas ni doma

Če odhajate od doma, preverite, ali ste zaprli in zaklenili vsa vrata in okna. Z vidnejših mest pospravitev vrednejše predmete; dogovorite se sosedi, da med vašo odsotnostjo popazijo na vaše stanovanje ali hišo; ne puščajte sporočil o odsotnosti. Prav gotovo vam tega ni treba razlagati vsem virtualnim prijateljem na družbenih omrežjih. Posebej skrbno shranite morebitno gotovino in zlatnino, ki sta najpogostejši tarči tatov. Posebne pozornosti naj bodo deležna tudi vaša osebna vozila.