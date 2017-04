Teden dni po odstopu Andreje Cerkvenik Škafar je vajeti kranjske bolnišnice prevzela Polona Podnar

Andreja Cerkvenik Škafar je teden po svojem nepreklicnem odstopu dobila naslednico na čelu kranjske bolnišnice. (Foto: Kanal A)

Svet zavoda Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj je na današnji seji s položaja direktorice razrešil Andrejo Cerkvenik Škafar in za vršilko dolžnosti za obdobje enega leta imenoval Polono Podnar, je pojasnila predsednica sveta kranjske porodnišnice Alenka Bradač.

"Delo novoimenovane vršilke dolžnosti direktorice bo v glavnem usmerjeno v normalizacijo poslovanja porodnišnice ter v optimizacijo procesa dela in dejavnosti, s katerimi se bolnišnica ukvarja," je pojasnila Bradačeva in dodala, da so s tem rešili situacijo po odstopu Cerkvenik Škafarjeve, ki je "želela čim prej predati posle".

Kot je še dejala Bradačeva, so soglasje Podnarjeve pridobili po napornih pogajanjih in tudi razočaranjih nad tem, da so nekateri pozvani zaposleni mesto vršilca dolžnosti direktorja odklonili.

Podnarjeva, specialistka ginekologije in porodništva, ki ima svoj medicinski center, je po besedah Bradačeve že delala v kranjski bolnišnici, kjer se bo po imenovanju za v. d. še v tem mesecu zaposlila za polni delovni čas. Pred časom pa je za polovični delovni čas že delala v jeseniški bolnišnici.

Na naslednji seji o razpisu za direktorja ali pa morda pripojitev k jeseniški bolnišnici

Na prvi naslednji seji bo svet zavoda odločal o razpisu za novega direktorja, če ne bo ustanovitelj prej sprejel sklepa, da zavod pripoji jeseniški bolnišnici.

Organizacijsko pripojitev kranjske porodnišnice k jeseniški bolnišnici je minuli torek napovedal direktor direktorata za zdravstveno ekonomiko na ministrstvu za zdravje Tomaž Glažar. Kot je povedal, s tem urejajo samo vodenje in upravljanje javnih zdravstvenih zavodov, medtem ko zdravstvena dejavnost ostaja na isti lokaciji.