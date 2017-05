Teden dni po požaru prebivalci še vedno v negotovosti: Preplašeni smo, nihče nas ne obvešča. Kaj je s strupi?

Minuli ponedeljek je zagorelo v tovarni Kemis pri Vrhniki. Pristojne službe so podale prve ocene onesnaženja in priporočila, a to ni pomirilo zaskrbljenih prebivalcev. Čez vikend so tudi v naši redakciji zvonili telefoni, ljudje so spraševali, kakšno je trenutno stanje. "Ne zaradi škode, zanima nas zaradi našega zdravja in zdravja naših otrok," nam je še včeraj po telefonu dejala Metka iz Vrhnike. "Preplašeni smo, od zadnjih obvestil dalje ne vemo ničesar, ne obveščajo nas sproti," pravi in dodaja, da so pričakovali, da jih bodo pristojni o stanju v okolju dnevno obveščali, tudi čez vikend. S sokrajani se sprašuje, kaj naj naredijo z vrtninami. Kaj sploh lahko jedo? Ali morajo takoj vse uničiti? Bo požar pustil posledice tudi na sadju, zelenjavi, ki še raste?

Prve ocene onesnaženja in priporočila pristojnih služb niso pomirile zaskrbljenih prebivalcev. (Foto: Damjan Žibert)

Viktor Razdrh, poveljnik Civilne zaščite občine Vrhnika, je za 24ur.com najprej pojasnil, da nekih drastičnih sprememb ni, zato se morajo prebivalci držati navodil, ki jih je konec tedna izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Kot je pojasnil, so v teku analize vzorcev, šele na podlagi teh pa lahko nato pristojni organi pripravijo nova priporočila in opozorila. Še vedno torej velja, da odsvetujejo uživanje vrtnin, ki so bile neposredno izpostavljene oblaku dima. Za ostale je manj verjetno, da so onesnažene, a gotovosti ni.

Glede sanacije na potoku Tojnica je dejal, da so te dni vso goščo na površju odstranili in strugo sanirali. Zdaj so na delu pristojne strokovne službe, ki bodo odločale, kakšna sanacija je še potrebna. Dodal je še, da sobotno deževje ni povzročilo neprijetnosti: "Potok skoraj ni nič narasel."

Kar se tiče pitne vode v vodovodu, ni nobenih težav. Kot je spomnil, so strokovnjaki zatrdili, da se voda zajema devet kilometrov stran od nesreče, oblak nesnage pa je šel v drugo smer. Kljub temu so šli vzorci na analizo in tudi v prihodnjih dneh bo tako, saj da morajo to pristojni sedaj periodično spremljati. Ko bodo znani rezultati, bodo tudi glede tega pristojni objavili nova priporočila prebivalstvu, pojasnjuje.

Na lokaciji sami so zdaj delavci, ki sanirajo območje, v pomoč gasilci gasilskega društva iz Gorenja.

Kakšna so bila zadnja priporočila in informacije?

Uživanje vrtnin

V soboto, peti dan po obsežnem požaru v podjetju Kemis, so krajani Sinje Gorice s protestom znova zahtevali prestavitev podjetja na drugo lokacijo. V pogovoru s predstavniki podjetja in vrhniške občine so vztrajali, da predelava nevarnih odpadkov, s katero se ukvarja Kemis, ne sodi v naselje. Izrazili so zaskrbljenost zaradi okoljskih posledic požara.

"Svetujemo previdnost pri uporabi vrtnin in stiku z zemljino. S hrano lahko zaužijemo tudi delce onesnaženosti, ki se posedajo na sadje in zelenjavo ter na rastline, ki so krma za živali. Prebivalcem zato priporočamo, da s sajami in drugače onesnažene vrtnine in kmetijske pridelke, ki bi glede na razvoj že bili primerni za uporabo, raje zavržejo. Obstaja namreč tveganje, da so saje mastne in jih ni mogoče učinkovito odstraniti. Če območje rasti vrtnin ni bilo neposredno izpostavljeno oblaku dima, je manj verjetnosti, da so vrtnine onesnažene," so zapisali na NIJZ.

Aktivnosti na prostem

Glede aktivnosti na prostem na NIJZ svetujejo previdnost pri dotikanju predmetov ali zemlje/peska, ki bi lahko bila onesnažena. "Igral z vidnimi nečistočami ne uporabljamo, svetujemo čiščenje z detergentom. Prav tako odsvetujemo igro v peskovniku. Na območjih, kjer ni vidne onesnaženosti, ostalih zunanjih aktivnosti ni potrebno omejevati, kljub temu pa svetujemo previdnost pri zgoraj omenjenem ravnanju."

Aktivnosti na Ljubljanici

Iz preventivnih razlogov, zaradi morebitnega nadaljnjega izlivanja in spiranja onesnažil iz potoka Tojnica na Vrhniki in do popolnega zaključka analiz vode, na NIJZ odsvetujeo potapljaške aktivnosti v Ljubljanici. "V primeru nenamernih padcev v Ljubljanico, na primer pri veslanju, SUPanju in podobno, je treba kožo in lasišče sprati z veliko čiste tekoče vode in umiti z milom, oblačila in brisače pa oprati". (več informacij na spletni strani Mestne občine Ljubljana)

Voda iz pipe

Na NIJZ pravijo, da je voda iz vodovoda povsem primerna za uživanje, po zadnjih meritvah tudi v zraku ni zaznati povišanih koncentracij onesnaževal.

Vsa nadaljnja priporočila s področja varovanja zdravja bodo objavljena na spletni strani NIJZ.

Več informacij glede ukrepanja v primeru požara najdete na naslednji povezavi.

Več informacij glede okoljskih posledic najdete na spletni strani Agencije RS za okolje.

Civilna zaščita občine Vrhnika redno obvešča o aktualnih informacijah na spletni strani vrhnika.si.