V Sloveniji je več kot pol milijona družin: 'Podpirati moramo različnost, ljubeče odnose in skrb za otroke'

Generalna skupščina Združenih narodov je 15. maj razglasila za Mednarodni dan družin. Letos poteka pod geslom Družine, izobraževanje in blaginja, poudarjena pa je vloga družine in družinske politike pri spodbujanju učenja v zgodnjem otroštvu in tudi vseživljenjskega učenja ter blaginji vseh družinskih članov.

"Močno se zavedamo, da smo kot država dolžni poskrbeti, da z zakoni čim bolje varujemo koristi otroka," so sporočili z Urada vlade RS za komuniciranje. Ob tem so omenili nov družinski zakonik, čigar osnovni cilj je "zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja načela varovanja koristi otroka in izboljšanje pravne varnosti pri odločanju o zakonskih in družinskih sporih". Družinski zakonik denimo določa, da je družina življenjska skupnost otroka, ne glede na njegovo starost, z obema ali enim od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima do otroka določene obveznosti in pravice.

Družine so v sodobni družbi različne. "Pomembno je, da jih prav vse podpiramo v njihovi različnosti, predvsem pa v skrbi za otroke, ljubečih odnosih in temeljni eksistenci," menijo na Uradu.

Na blaginjo družine vsekakor vplivajo delovne razmere staršev in pa tudi njihova izobraženost. "Slovenija že vsa leta svojega obstoja stremi k temu, da je družinska politika prijazna do družin in da lahko starši čim bolj usklajujejo družinsko in poklicno življenje," še pravijo na Uradu.

Prevladujejo družine z enim otrokom

Po podatkih iz registrskega popisa prebivalstva je bilo v začetku leta 2015 v Sloveniji 576.177 družin. V vsaki so bili povprečno po trije člani. Najpogostejši tip družine je bil zakonski par z otroki (teh je bilo več kot 224.000 ali 39 %), vendar se število takih družin številčno zmanjšuje že od leta 1991. V zadnjih letih se je najbolj povečalo število zunajzakonskih skupnosti in te so bile v začetku 2015 13 % vseh družin v Sloveniji, v njih pa se je rodila vsako leto že več kot polovica otrok (58 %).

Slovenske družine so v 2015 imele v povprečju 1,16 otroka oziroma 1,56 otroka, če upoštevamo le družine z otroki. Prevladovale so družine z enim otrokom (55 %), sledile pa so družine z dvema otrokoma (36 %). Vsaka tretja družina je imela vsaj enega otroka, ki ga glede na starost in njegovo prevladujočo aktivnost lahko opredelimo kot predšolskega (0–5 let), osnovnošolskega (stari 6–14 let) ali srednješolskega (stari 15–18 let). Družin z le predšolskimi otroki je bilo 15 % od vseh družin z otroki (ali 65.000).

Družin z enim otrokom je v Sloveniji 55 odstotkov. (Foto: Thinkstock)

V predšolsko izobraževanje vključeni trije od štirih otrok

Letošnji dan družin opozarja tudi na vlogo vseh skrbnikov v družinah (staršev, starih staršev in sorojencev) in na pomembnost izobraževanja staršev za blaginjo otrok. Za zgled postavlja že uveljavljene oblike usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, ki so se izkazale kot dobre prakse. Delovne razmere, v katerih delajo starši, namreč vplivajo na zmožnost njihove aktivne vloge pri izobraževanju otrok. Da bi to lahko izvajali v čim večji meri, potrebujemo do družin prijazno družinsko politiko.

Težavnost usklajevanja zasebnih in poklicnih obveznosti se odraža v porabi in delitvi časa, pri upoštevanju osebnih potreb v poklicni sferi in pri usklajevanju potreb družinskega življenja s poklicnimi aktivnostmi. Skrb za otroka je še vedno predvsem naloga žensk. To potrjujejo tudi podatki o izrabi dopusta za nego in varstvo otrok, o delu s krajšim delovnim časom od polnega in o odsotnosti z dela zaradi nege družinskega člana. V letu 2016 je v Sloveniji izrabilo pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva približno 14.500 staršev in njihovo število se iz leta v leto povečuje. Za izrabo očetovskega dopusta (do 15 dni) se je tedaj odločilo 16.300 očetov, 1.200 tudi za izrabo dopusta za nego in varstvo otroka.

Drugi poudarek letošnjega dneva družin je namenjen spodbujanju izobraževanja v obdobju do vključitve v osnovnošolsko izobraževanje. V Sloveniji je bil v šolskem letu 2015/16 vključenih v vrtce 78 % otrok v starosti 1–5 let. V zadnjih desetih letih se je število otrok, vključenih v vrtce, povečalo skoraj za polovico (47 %): z 58.000 na 85.000. Med otroki v vrtcih je v vsakem posameznem šolskem letu najnižji delež otrok, starih eno leto (45 %); z vsakim letom starosti je delež otrok v vrtcih višji in pri starosti pet let je bilo v šolskem letu 2015/16 v vrtec vključenih kar 92 % otrok te starosti. Med državami članicami EU sta se v 2015 najintenzivneje lotili vključevanja otrok v vrtce pri starosti dveh let Danska (91 %) in Švedska (87 %).

V predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih je bilo vključenih 40.774 otrok, starih štiri in pet let, ali 91 % vseh otrok te starosti. Evropski strateški cilj, zapisan v dokumentu Izobraževanje in usposabljanje 2020, predvideva, da naj bi bilo v predšolsko izobraževanje vključenih 95 % otrok te starosti. Slovenija tega cilja še ni dosegla.

Enostarševske družine so med socialno najbolj ogroženimi

V začetku leta 2015 je bila vsaka četrta družina v Sloveniji enostarševska. Po podatkih iz raziskovanja o dohodkih in življenjskih pogojih za leto 2015 je 32 % (oziroma 25.000) teh družin živelo pod pragom tveganja revščine. Živeli so v slabših stanovanjskih razmerah in so si težje (kot druge družine) privoščili počitnice in nepričakovane izdatke; skoraj polovica pa jih je težko preživela s svojimi prihodki. Zato je treba še posebej najranljivejšim družinam zagotoviti ustrezno obliko pomoči, saj so trdne in dobro delujoče družine, take, ki so otroku v oporo, bistvene za otrokovo duševno počutje in le take družine lahko dobro vplivajo na blaginjo otrok in njihove šolske dosežke.

Vsaka četrta družina v Sloveniji je enostarševska. (Foto: iStock)

V Tednu družin v številne muzeje prost vstop

Zveza družin v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) letošnji Mednarodni dan družin praznuje že 23. "V tem času smo dan družine podaljšali v Teden družine, ki poteka od 15. do 22. maja. V sodelovanju s kulturno umetniškimi organizacijami smo pripravili vseslovensko akcijo Za družine brezplačno, ko muzeji in galerije ves teden ali en dan v tem tednu nudijo družinam prost vstop," je sporočila Neja Marković z ZPMS.

Seznam vseh institucij, ki družinam v tem tednu nudijo brezplačen vstop, si lahko ogledate v spodnjem dokumentu.