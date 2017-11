Teden solidarnosti Rdečega križa Slovenije v znamenju zbiranja pomoči ob nesrečah

Rdeči križ Slovenije (RKS) je danes začel tradicionalni teden solidarnosti, namenjen zbiranju sredstev za nujno pomoč ljudem ob nesrečah. Do 7. novembra bodo na poslovnih enotah Pošte Slovenije ter železniških in avtobusnih postajah v prodaji doplačilne znamke oz. vozovnice v vrednosti 17 centov, so sporočili iz RKS.

Zbrana sredstva v tednu, ki se stekajo v sklad solidarnosti RKS, so namenjena pomoči ljudem ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega oziroma takojšnji pomoči posameznikom in družinam ob manjših nesrečah, denimo požarih, poplavah in plazovih.

"Teden solidarnosti je priložnost, da se spomnimo pomena solidarnosti kot temeljne vrednote posameznika in socialne države in pokažemo, da solidarni ljudje pomagamo drugim ljudem in verjamemo, da bodo tudi drugi ljudje pomagali nam, če bomo potrebovali njihovo pomoč. Še posebej ob nesrečah je stiska prizadetih stiska nas vseh," je ob letošnjem tednu solidarnosti povedal predsednik RKS Dušan Keber.

Poraba sredstev, ki jih zberejo v tednu solidarnosti, je strogo namenska. V lanskoletnem tednu solidarnosti so zbrali 195.684 evrov, od tega so 30 odstotkov namenili enkratnim denarnim pomočem ob manjših nesrečah na lokalni ravni, 70 odstotkov pa za zagotavljanje pomoči ob večjih nesrečah. Ker teh lani v Sloveniji ni bilo, sredstva, to je 136.978 evrov, ostaja v Skladu solidarnosti RKS.