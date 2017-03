Telovadnica - prostor, namenjen gibanju za vse generacije

V oddaji Svet iščejo najslabšo telovadnico, ki bo s pomočjo Elan Invente postala najboljša.Telovadnice so namenjene gibanju za vse generacije. Tiste, rojene okoli leta 2000, so bile najbolj depriviligirane tudi z vidika gibanja, a trend se obrača, to pa tudi zaradi raznolikosti, ki jo ponuja športna infrastruktura. Ena izmed šol, ki se tega dobro zaveda, je OŠ Sostro.