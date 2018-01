Temperature so res prijetne, a precej previsoke za januar. Bo v kratkem še kaj snega?

Iz 24UR ZVEČER: Pomladno sonce in regrat v januarju

Iz 24UR ZVEČER: Pomladno sonce in regrat v januarju

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Po napovedih vremenoslovcev je bila današnja sreda najbolj sončen dan v tem tednu. Temperature so se gibale vse do 12 stopinj Celzija. S tem seveda ne bi bilo nič narobe, če ne bi bili sredi januarja, ko bi morala biti zima na vrhuncu in temperature precej nižje.

Klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj je za 24UR ZVEČER komentirala, da se nam zime sistematično ogrevajo. ''Če pogledamo zadnjih 30 dni od božiča, so bile temperature tudi za 10 stopinj Celzija nad povprečjem, kar je res redko,'' je dejala in dodala, da bodo take zime v prihodnje vse pogostejše.

Sicer mile zime res prinašajo kratkotrajno ugodje, ker porabimo manj za ogrevanje, a naravi ne delajo usluge. Kajfež Bogatajeva je opozorila, da se zaradi višjih temperatur sproži prehiter razvoj rastlin, nato pa se zgodi pozeba, kakršni smo zabeležili zadnji dve zimi, ko smo ostali brez sadja. Mile zime vplivajo tudi na žuželke, čebele že zapuščajo panje, a to se nam ob kasnejši ohladitvi lahko maščuje.

Sneg pomeni tudi zalogo vode. Letos smo bili sicer deležni obilice dežja, je dejala Kajfež Bogatajeva, a to je nenaden porast zalog, taljenje snega pa počasi polni vodostaje. Pomanjkanje snega lahko torej vodi tudi v zgodnjo spomladansko sušo.

Na Agenciji za okolje (Arso) še pravijo, da zime do konca januarja ne bo na spregled. A to po besedah klimatologinje še ne pomeni, da se lahko od nje do konca poslovimo, saj srednjeročne napovedi kažejo, na nekoliko bolj hladen februar, ko lahko še zapade večja količina snega.

Do konca tedna nekoliko bolj kislo, a še vedno precej toplo

Vremenska napoved za naslednje dni. (Foto: POP TV)

Po napovedih Arsa bo oblačnost jutri od zahoda naraščala. Krepil se bo jugozahodni veter. Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo popoldne začelo rahlo deževati. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0, v severni Sloveniji do -6, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 8 do 13, na severozahodu okoli 5 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo pretežno oblačno, v soboto na vzhodu občasno tudi delno jasno. Ponekod v zahodni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo. V petek bo še pihal jugozahodnik.

Tudi v nedeljo bo prevladovalo oblačno vreme, v južni polovici države se oblačnost lahko trga. V ponedeljek bo vreme umirjeno, po kotlinah je zjutraj možna megla. V torek se bo od zahoda oblačilo, zapihal bo jugozahodni veter. Od srede do četrtka se verjetnost za padavine poveča, pa pravi nekoliko dolgoročnejša, a manj zanesljiva napoved. Toplo bo za ta letni čas.

Se je tudi vas že lotil seneni nahod?

Da je za ta letni čas pretoplo, dokazuje tudi že prvo cvetenje, kar negativno vpliva na posameznike, ki trpijo zaradi različnih alergij.

Po podatkih Arsa se je že pred dnevi v nižinah začela sezona sezona pojavljanja cvetnega prahu leske in jelše. Obremenitve z lesko bodo lahko visoke, z jelšo do srednje visoke. Na severovzhodu države lahko tudi obremenitev z jelšo doseže visoke vrednosti. V Primorju bo v zraku cvetni prah leske, jelše in cipresovk.