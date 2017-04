Temperature so strmo padle, ponekod v višjih predelih sneži. Konec tedna nam še vedno preti pozeba

Sneženje na Blegošu (Foto: Arso)

Vremenoslovec Jure Cedilnik pravi, da imamo “dinamično” vreme. Veliko se bo dogajalo, padlo bo nekaj dežja, vetrovno bo, precej aprilsko, a z nizkimi temperaturami. Pozebe vsaj v prvem delu tedna ne bo, pravi. “Dokler je še oblačno in vetrovno, ne bo pozebe. Predvidoma se bo situacija umirila do petka, hkrati pa bodo še vedno zjutraj zelo nizke temperature.” To pa je že lahko recept za pozebo, dodaja.

Kakšno bo vreme v vašem kraju?

Kaj nas čaka danes?

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, pogostejše bodo na jugu države. Hladneje bo, meja sneženja se bo ponekod spustila do okoli 900 metrov nadmorske višine, ob močnejših padavinah pa lahko za krajši čas tudi nižje. Pihal bo severni do severovzhodni veter, popoldne na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Vremenska napoved za Ljubljano (Foto: POP TV)

Kaj pravi napoved?

Jutri bo na zahodu delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na vzhodu bodo popoldne občasne krajevne padavine. Pihal bo severni do severovzhodni veter, ki se bo v noči na četrtek še okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, na Primorskem okoli 6, najvišje dneve od 5 do 9, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in zelo vetrovno. V petek bo večinoma sončno. Veter bo oslabel, jutro bo ponekod zelo hladno. Vikend bo lepši in nekoliko toplejši, temperatura se bo povzpela tja do 15 stopinj Celzija, še pravijo vremenoslovci.