Temperature ta teden večinoma nad 30 stopinj. Prihaja prvi letošnji vročinski val?

Štirje policisti so se ob koncu tedna odpravili na lahka dekleta. Dva sta se v avtomobilu usedla spredaj, dva pa zadaj. Oddrveli so v najbolj živahno ulico. Ko so zagledali prvo prostitutko, jo voznik vpraša:

"Koliko?"

"Kot ponavadi.Sto evrov od spredaj, od zadaj pa 50 % dražje."

Pa se oglasita policista zadaj: "Zakaj je pa za naju dražje?"