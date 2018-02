Terme Tuhelj … dopust kot se šika!

Novost letošnjih počitnic je Art&Spa šola

za otroke, ki bo prebudila ustvarjalnost in domišljijo vajih otrok.

V Terme Tuhelj na najbolj vroče zimske počitnice!

Vodni planet v Termah Tuhelj bo tudi letos glavna lokacija za celodnevno zabavo. Čakajo vas vodne atrakcije in novi notranji tobogan, kateri bo še dodatno popestril vaše zimske počitnice. Da bi se otroci naučili zdravih navad že od malih nog, pripravljamo spa delavnico z mini vodno aerobiko, pa tudi zabavne vodne igre, ki bodo poskrbele za nepozabne počitnice. Ko boste potrebovali odmor od kopanja, je tukaj za starše največji Svet savn z odličnimi savna programi ter SPAeVITA center nege in lepote s posebnimi hišnimi programi, kjer posebej priporočamo.

Art&Spa šola umetnosti

Zimske počitnice, aktivne in zanimive s pridihom umetnosti so pojmi, s katerimi lahko opišemo letošnje praznike. Animacijska ekipa pripravlja odlično animacijo pri kateri boste zjutraj pokazali svoj umetniški talent na različnih likovnih delavnicah in kjer bodo vaše glavne zaveznice škarje, lepilo, trakovi, plastika in drugi materiali. Izdelovali bomo zagorski nakit, lectova srca, glinene bisere in se povezali z doktorico umetnosti Mirjano Smolić, ki bo pripravila umetniške delavnice za vso družino. Popoldan je rezerviran za družinsko zabavo na Vodnem planetu z vodno zabavo za otroke, ustvarjalnimi vodnimi igrami, pri katerih bosta sodelovala tudi mama in oče in kjer se boste družili z maskoto Tuhijem. Tukaj si boste poiskali prijatelje za večerno animacijo, ki bo pika na i vašega dneva, polnega aktivnosti. Pričakujejo vas mini disco, modne revije, pižama party, show talent, filmski večer, plesne delavnice in še več. Ne smemo pozabiti niti zabave v otroški igralnici, kjer animacijska ekipa Term Tuhelj pripravlja odlične delavnice, na katerih boste izvedeli več o pripravi zdravih pijač in odličnih zdravih piškotih.

V Termah Tuhelj vam nudimo neponovljiv in dobro znan paket All inclusive light, s katerim gostje prejmejo poseben družinski bonus: gratis oddih za 2 otroka do 12. leta starosti.

Izkoristite ALL INCLUSIVE LIGHT družinski paket od 16.2. do 4.3.2018, z brezplačnim bivanjem dveh otrok do 12. leta!

Na vašem družinskem putovanju si vzemite čas za izlet in za spoznavanje okolice hrvaškega Zagorja. Samostojno raziskovanje ponuja posebne čare, preko katerih boste spoznali pravo pravljico na dlani.

Terme Tuhelj so prava izbira letošnje zime.

Več na www.terme-tuhelj.hr

Naročnik oglasa je Terme Tuhelj.