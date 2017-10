Terme Tuhelj – krompirjeve počitnice po vaši meri

Zagotavljajo, da se boste z oddiha vrnili polni pozitivnih vtisov in dobre volje. Posebej priporočajo jesenski all inclusive paket z GRATIS bivanjem za 2 otroka.

Vodni planet – 365 dni vodnih vragolij

Vodni planet je vir energije 365 dni na leto. Vsi bazeni so napolnjeni s termalno vodo, kjer lahko gostje neomejeno uživajo v vseh vodnih atrakcijah notranjega kopališča, pa tudi v zunanjem, ki obratuje v poletnih mesecih. Otroci še posebej obožujejo bazene, ne le zaradi vseh toboganov, vodnih masaž, gejzirjev in vodnih atrakcij, ampak tudi zaradi odlične dnevne animacije. Tuhi aqua fun, vodne igre in športna tekmovanja na bazenih so samo nekatere od aktivnosti, na katere otroci komaj čakajo.

Dotik vročega vetra tudi za najmlajše

Vsako sredo in soboto zjutraj svet savn odpira vrata družinam, ki želijo svoje otroke naučiti pozitivnih navad savnanja. To je poseben čas za družino, kjer se pripravljajo programi s čokolado ter termalnim blatom, ki so prilagojeni otrokom. Otroci se naučijo, kako uporabljati savne, kdaj počivati, kako in katere programe je treba uporabljati ter zakaj so savne dobre za celo telo.

Sprostitev za odrasle in zabava za najmlajše

Medtem ko se bodo vaši otroci zabavali v otroški igralnici, boste imeli čas, da se posvetite sebi in doživite naravo na svojem telesu. V SPAeVITA centru nege in lepote še posebej priporočajo domače tretmaje, ki temeljijo na naravnih snoveh, termalnem blatu in termalni vodi. Masaža s termalnim blatom SPAeVITA, termalni oblogi E'vita in Fango, so edinstveni tretmaji s termalnim blatom, ki naravno zori na dnu izvira termalne vode. Blato globinsko očisti kožo, jo učvrsti, osveži in obnovi.

Kaj vse lahko obiščete v okolici?

Hrvaško Zagorje ima prečudovito naravo in kulturno dediščino, ki bo pika na i vašemu družinskemu potovanju. Raziščite okolico z avtomobilom, kolesom ali peš. Bodite del dogodkov, seznanite se z nabiranjem jabolk in grozdja, raziščite vinske ceste, muzeje, kurije in gradove ... živite s polnimi pljuči.

Foto: Sergio Gobbo

FIRST MINUTE NOVO LETO S POPUSTI DO 30% Doživite spektakularen vstop v novo leto v stilu »Rockabilly« zabave. Izkoristite FIRST MINUTE popuste za rezervacije do 16. 10. Nikoli ni prepozno za rock. Rock`n`roll v novo leto!

Obarvajte svoje življenje s posebnimi wellness & spa doživetji – vabljeni v Terme Tuhelj!

Naročnik oglasa je Terme Tuhelj doo.