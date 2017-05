Težka pot do zobne proteze

Gospa Darja je ostala brez vseh zob. Izčrpana in shujšana pripoveduje, kako težka je lahko pot do nove proteze. Pogledali smo, kaj plača zdravstvena zavarovalnica in koliko moramo kriti sami? In kaj storiti, če se zaplete pri zasebniku. Pot do zob je težka zlasti za starejše. Številni starostniki v domovih imajo v ustih po 20 let stare zobne nadomestke, čeprav jim v okviru zdravstvenih pravic pripadajo novi.