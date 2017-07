Tire so popravili, promet je na progi med Škofjo Loko in Kranjem znova stekel

Škoda še ni znana. (Foto: Bralec Jan)

Na Slovenskih železnicah so v nedeljo sanirali posledice iztirjenja vagonov in za ves promet znova odprli progo med Škofjo Loko in Kranjem, so sporočili iz Slovenskih železnic.

V torek je namreč pri železniški postaji v Kranju iztirilo šest vagonov daljše tovorne vlakovne kompozicije, ki je iz smeri Jesenic proti Ljubljani prevažala tovor.

Eden od iztirjenih vagonov je takrat ostal tudi zagozden pod nadvozom ceste čez železniško progo.

Poškodovan ni bil nihče, škoda pa naj bi nastala na mostu čez železniško progo med semaforiziranim križiščem za železniško postajo in križiščem na Laborah.

Po torkovi nesreči pri železniški postaji v Kranju so potniški vlaki po gorenjski progi vozili iz Ljubljane do Škofje Loke ter iz Kranja do Jesenic, med Škofjo Loko in Kranjem pa so jih nadomeščali avtobusi.

Vzrok nesreče in ocena stroškov bosta znana v prihodnjih dneh.