V Sindikatu zdravstva Slovenije (SPUKC) niso navdušeni nad sobotnim parafiranjem sporazuma med ministrstvom za zdravje in sindikatom Fides.

"Tisti, ki so čakalne vrste ustvarili, bodo zdaj dobili nagrado, če jih skrajšajo. Seveda bodo morali zaradi tega delati več, a bodo lahko brez skrbi, saj bodo več tudi plačani. Ker pa nihče pri tem ne omenja ostalih profilov v zdravstvu, torej medicinskih sester, strežnic, vzdrževalcev, zdravstvenih administratork itd., lahko torej upravičeno domnevamo, da bodo zdravniki v času, ko bodo dodatno delali, zato da se bodo čakalne vrste skrajševale, tudi sami čistili operacijske sobe, iskali kartoteke, asistirali in opravljali vse drugo delo, zaradi katerega lahko delovni proces v zdravstvu sploh teče?" so zapisali v sporočilu za javnost.

Ker samo v takem primeru je jasno, zakaj je ministrstvo tako velikodušno pripravljeno nagraditi zdravnike, ostalo osebje pa lahko mirno spregleda, še dodajajo. "Skoraj ne verjamemo, da je ministrica s tem hotela povedati, da so v zdravstvu pomembni le zdravniki, ostali pa naj kar delajo malo več, ker ničesar ne prispevajo niti k zdravstvu niti k čakalnim vrstam. Ali pač?" sprašujejo.

V Sindikatu zdravstva Slovenije ne delijo navdušenja nad dogovorom ministrstva s Fidesom. (Foto: Thinkstock)

Kot je znano, sta ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in predsednik zdravniškega sindikata Fides Konrad Kuštrin včeraj zvečer po celodnevnem usklajevanju besedila vendarle parafirala sporazum o začasni prekinitvi zdravniške stavke. Ta poleg projekta skrajševanja čakalnih dob obsega aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, v katerem so na novo ovrednotena delovna mesta specializantov, višjih zdravnikov in zobozdravnikov z licenco ter višjih specialistov. Vključuje pa tudi dogovor o spremembah pravilnika o plačilu za delo po podjemnih pogodbah ter o umiku pravilnika o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva. Da bo sporazum veljaven, ga mora potrditi še vlada, kar naj bi se zgodilo v prihodnjih dveh tednih.