Tla na vadbišču Poček onesnažena s težkimi kovinami

Z bakrom in svincem so bile kritične emisijske vrednosti prekoračene kar za štirikrat. (Foto: Miro Majcen)

Na podlagi opravljenega monitoringa tal, ki ga je na vadbiščih Slovenske vojske Poček in Bač opravljalo podjetje ERICo iz Velenja, so ugotovili, da so tla na vadbišču onesnažena s težkimi kovinami.

"Tla so onesnažena predvsem na pehotnih streliščih, tako na Počku kot na Baču, onesnažena pa so predvsem s svincem in bakrom, kjer so prekoračene kritične emisijske vrednosti," je na današnji predstavitvi delnih rezultatov monitoringa povedala vodja monitoringa Samar Petkovšek.

Z bakrom in svincem so bile kritične emisijske vrednosti prekoračene kar za štirikrat. Vendar pa je ta onesnaženost omejena le na ozko območje okrog strelišč. Petkovškova je povedala še, da na obeh vadbiščih ni kmetijskih površin, zato okoliški prebivalci niso v nevarnosti, da bi težke kovine zaužili preko kmetijskih pridelkov.

V primerjavi z izmerjenimi emisijskimi vrednostmi v letu 2005 se je pokazalo, da so bile letošnje izmerjene vrednosti svinca in bakra nižje.

Obrambno ministrstvo si prizadeva za zmanjševanje onesnaženosti okolja v prihodnje. (Foto: Miro Majcen)

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Miloš Bizjak je povedal, da bodo tudi v prihodnje izvajali monitoring onesnaženosti, ki ga bo izbrano podjetje izvajalo vse do leta 2020. Merili bodo tako onesnaženost tal kot tudi vode, prašnih delcev in divjadi. Z različnimi ukrepi bodo še naprej poskušali zmanjšati vpliv na onesnaženost okolja.

"Ugotavljamo, da je večina te onesnaženosti iz preteklih let, iz prejšnjih obdobij, ko so različne vojske bivale tu na Počku, in da je vsebnost težkih kovin v primerjavi z letom 2005 nižja. Edino, kar je mogoče kritično, pa je onesnaženost z mineralnimi olji, kjer je ugotovljeno, da smo od leta 2006 to onesnaženost malce povečali," je dejal Bizjak.

Za zmanjšanje onesnaževanja okolja že sedaj izvajajo nekatere ukrepe. Tako so začeli čistiti in pobirati tulce in jih reciklirati. "Drugi ukrep je, da poskušamo več streljati z manevrskim strelivom, to pomeni, da ni izstrelkov. Tretji ukrep je, da bomo poskušali v čim večji meri uporabljati simulatorje in trenažerje. Seveda pa želimo tudi večino streljanj preseliti na t. i. filmska strelišča, ki ju že imamo v Vipavi in Kranju. Skratka, vse te nevarne zadeve mislimo s Počka preseliti v bolj sofisticirane sisteme," je še povedal Bizjak.

Tudi predstavnik Občine Postojna Goran Blaško, ki vodi koordinacijsko skupino za pogajanje z obrambnim ministrstvom, je zadovoljen s komunikacijo v zadnjih letih, in trudom Slovenske vojske za sodelovanje. Povedal je, da ga od vsega najbolj skrbi hrup, ki ga bodo merili prav v letošnjem letu, ter onesnaževanje okolja zaradi avtoceste in železnice.

Kljub temu pa bodo vztrajali na zavezi občanom, da se zapre vadbišče na Počku, kot so občani sklenili tudi na referendumu leta 2000.