To, da sodnik živi v črni gradnji, je v nasprotju s sodniškim kodeksom

Komisija za etiko pri Sodnem svetu je ob obravnavi primera sodnice piranskega okrajnega sodišča Tine Benčič, ki naj bi živela v na črno zgrajeni hiši, sprejela načelno mnenje. To pravi, da je ravnanje sodnika, ki biva v nezakonito zgrajenem objektu, v nasprotju s kodeksom sodniške etike. Podrobnejša obrazložitev bo pripravljena v prihodnjih dneh.

Vila sodnice Benčičeve je črna gradnja. (Foto: Kanal A)

Po poročanju medijev sta namreč sodnica Benčičeva in njen soprog svojo hišo zgradila na zemljišču, ki je v lasti sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, hkrati pa sta jo zgradila na črno. Zadeva je toliko bolj sporna, ker sodnica na sodišču odloča o zadevah, povezanih z izvršbami in zemljiško knjigo.

O primeru je sredi septembra odločal Sodni svet in sklenil, naj primer obravnava njegova komisija za etiko, ki presoja kršitve sodniškega kodeksa. Disciplinskemu tožilcu na vrhovnem sodišču so člani Sodnega sveta sklenili tudi predlagati, naj zoper sodnico uvede disciplinski postopek, kar je sicer predlagala tudi predsednica koprskega okrožnega sodišča. Disciplinski tožilec je predlogu sledil in zoper Benčičevo začel disciplinski postopek.

Po zakonu lahko predsednik vrhovnega sodišča glede na značaj in težo očitane kršitve za sodnika, ki se znajde v disciplinskem postopku, odredi suspenz in ga s tem začasno odstrani iz službe. V tem primeru se predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič za to ni odločil. Kot so namreč pojasnili na Okrajnem sodišču v Piranu, Benčičevi tak ukrep ni bil izrečen, zato še naprej opravlja svoje sodniške dolžnosti.

Komisija za etiko in integriteto pri Sodnem svetu sicer glede ravnanj sodnikov prejema le načelna mnenja, ki jih nato v anonimizirani obliki objavi na spletni strani Sodnega sveta.