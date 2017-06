To je nova hiša družine, ki je zrasla po zaslugi solidarnosti, potem ko jim je ogenj vzel vse

Oktobra lani je petčlanska družina Dreisibner Kraut iz okolice Svečine čez noč ostala skoraj brez vsega. Požar je popolnoma uničil njihovo hišo, ostalo jim je le nekaj oblačil in pohištva. A se je v tej tragediji pokazala tudi velika dobrota in solidarnost. Družini so namreč na pomoč priskočili številni in jim zgradili novo hišo.