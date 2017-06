To je popolno darilo ob koncu šolskega leta!

Priznajmo si, tudi v naši mladosti so bile nekatere igrače preprosto 'in'. Če jih nisi imel, pač nisi bil car. in zato smo jih seveda nujno morali imeti. Tudi če smo se zato morali metati po tleh. Danes ni prav nič drugače ...

»Mami, a mi kupiš Fidget Spinner,« me je pred dnevi ob prihodu iz šole poprosil sedemletni sin. Prepričana, da gre za kakšno novo računalniško igrico, sem ga zavrnila, češ da tega ne rabi in da si bo samo uničil oči. »Ampak mami, vsi v šoli ga imajo in vrtijo.« Ok, očitno rabim lekcijo izobraževanja o sodobnih igračah, saj se mi ni niti sanjalo, o čem govori.

Moža sem povprašala, če ve, za kaj gre. Odsotno je zmajal z glavo, zato sva za odgovor povprašala strica Googla. Na srečo zadeva ni videti preveč komplicirano. Enostavna vrtavka, nič škodljivega. Ampak še vedno mi ni jasno, zakaj bi otrok želel imeti tako na prvi pogled brezvezno igračo. In kje za vraga naj to kupim?! Nekaj minut pozneje sem od sosede, ki ima doma prav tako osnovnošolca, izvedela, da lahko igračo naročim prek spleta, še enostavneje in hitreje pa je, da stopim po njo v najbližji Mercator center ali jo naročim v njihovi spletni prodajalni.

Misija: najdi Fidget Spinner!

Naslednje jutro sem se odpravila do nakupovalnega središča, ker je bila sobota in čas za nakup tedenske zaloge hrane. Mimogrede sem se odločila preveriti še to vrteče čudo. Starši pač za otroke naredimo vse. Med iskanjem živeža in preverjanjem nakupovalnega listka je mojo pozornost nenadoma pritegnila gneča pri eni od polic, ob kateri se je gnetlo kar nekaj staršev z otroki. Ok, zgodnje nabave za naslednje šolsko leto, sem si mislila. A nekaj mi ni dalo miru, zato sem šla pogledat, kaj se dogaja.

Zadržano sem pristopila in eno od mamic povprašala, kaj se dogaja. Pove mi, kako jo je sinček prosil, naj mu kupi spinner. Kmalu sem ugotovila, da imajo vsi starši ob tej polici zelo podobno zgodbo. Nihče sicer ne ve, kje so otroci slišali za to čudo od igrače, kaj bi naj z njo početi, ampak glede na to, da je zanjo potrebno odšteti samo nekaj evrov, so jo vsi pripravljeni kupiti. »Da bo otrok vesel in bo mir pri bajti,« mi pove ena od mamic.

Za hipec premislim o njenih besedah in nato hitro vzamem eno vrtavko za sina. Konec koncev je bil celo leto priden v šoli in si ob koncu zasluži majhno nagrado. Odpravim se naprej, saj potrebujem še nekaj sestavin za nedeljsko kosilo in ko čez pol ure na blagajni pokomentiram dogajanje ob polici, mi blagajničarka pojasni, da se je samo v mesecu maju povpraševanje po teh vrtavkah povečalo za 100 odstotkov, a da imajo na srečo dovolj zaloge za vse, ki si želijo kupiti vrtavko. Noro, si mislim.

Ob prihodu domov fidget spinner takoj odnesem sinu in res ne znam opisati veselje, ki ga je prevzelo, ko je v roke dobil povsem svojo vrtavko. V nedeljo se po kosilu odpravimo na sprehod v mestni park. Na svoje veliko presenečenje ugotovim, da imajo res vsi otroci svetleče vrtavke in od staršev izvem, da jih povsod zmanjkuje. Povem, da sem jo za sina kupila v Mercatorju, kjer mi je prodajalka zagotovila, da imajo dovolj veliko zalogo za vse. Pa še en kup različnih barv in oblik je na voljo.

Uporabljajo ga tudi pri terapijah

Čeprav se mi je najprej zdelo povsem nekoristno, da ne rečem 'glupo', da ima moj otrok to igračo, saj sem bila prepričana, da gre za še en potrošniški hit, sem pozneje doma pobrskala po spletu in izvedela, da je fidget spinner leta 1980 izumila Cathrine Hettinger z namenom, da bi umirila otroke. Pozneje so jo začeli uporabljati tudi pri terapijah, predvsem za otroke z ADHD (primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti) ter avtiste. Čeprav je stroka vse do danes glede učinkov te igrače deljena, pa naj bi imela večina staršev izjemno pozitivno mnenje o njej.

Vrtavka naj bi blagodejno vplivala tudi na odrasle, saj naj bi učinkovito pomagala v boju proti stresu in imela pomirjevalni učinek. Poleg tega sem na Youtube-u našla nešteto klipov, ki ponujajo tisoč in en trik s fidget spinnerjem. V bistvu lahko z malo vaje (in vrtavko, seveda) vsak postane pravi mini akrobat.

Vse do te pomladi nihče v Sloveniji ni slišal za fidget spinner. Niti v Evropi. Celo v Združenih državah Amerike ga otroci niso poznali. Še danes nikomur ni jasno, kako se je vrtavkam praktično čez noč uspelo iz popolne anonimnosti prebiti do globalnega fenomena. Strokovnjaki sicer predvidevajo, da se je vse začelo na otroškem igrišču. In ko so ljudje na družbenih omrežjih začeli objavljati fotografije in video posnetke vragolij s temi barvitimi vtavkami, nihče več ni mogel zaustaviti širjenja priljubljenosti po vsem svetu. Fidget spinner je kot neke vrste moderni jojo – enostavno ga VSI morajo imeti.

Kako ga vrteti in kje ga lahko kupite?

Fidget spinner je igrača in naprava proti stesu v enem. Sestavljena je iz plastičnih rotorjev, ki so lahko različnih oblik in materialov, pritrjeni pa so na vzdržljiv okrogel kovinski ležaj. Uporablja se ga tako, da ležaj držite v roki, rotorje pa vsakih 20 do 30 sekund zavrtite s prsti. Je majhen, prenosen, odličen za pomiritev nemirnih rok, kovisnki ležaj pa omogoča hitro ter dolgotrajno vrtenje.

