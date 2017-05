To je skrivnost vitalnih Azijcev in mičnih Azijk

Z napitkom proti raku

Matcha je vrsta zelenega čaja, ki prihaja z Japonske. Zaradi svojih zdravilnih lastnosti in pozitivnih vplivov na človekovo telo je trenutno eden najbolj iskanih čajev na svetu. Matcha pomaga pri prebavi in boju z odvečnimi kilogrami, saj naj bi z rednim uživanjem napitka kar štirikrat hitreje porabljali kalorije. Kljub temu, da vsebuje več kofeina kot kava, ne pospešuje bitja srca oziroma ne povišuje krvnega pritiska. Samo ena skodelica matche vsebuje bogato dozo kalija ter vitaminov A in C, pomembne beljakovine in kalcij. Skodelica tega zelenega čaja vsebuje kar petkrat več antioksidantov od vseh preostalih živil in kar stokrat več dragocenega antioksidanta EGCG, ki je najmočnejši v boju proti raku.

Dragocena tradicija

Nekaj tednov pred obiranjem rastlino pokrijejo in zaščitijo pred sončno svetlobo, da listi čajevca ostanejo mladi, ohranijo veliko aminokislin in klorofila. Od tu tudi značilna zelena barva. Obrane lističe nato obdelajo s paro in posušijo, nato pa jih v kamnitih mlinih zmeljejo v fin prah. Za 30 g matche mlin potrebuje dobro uro dela, zato je ta zeleni čaj veliko dražji od navadnega, a tudi bogatejši in bolj blagodejen. Zaradi vseh svojih prednosti je matcha danes eden od najbolj iskanih čajev na svetu. Japonci ga pijejo ob posebnih priložnostih, kjer ga še vedno pripravljajo na tradicionalen način.

Čudež v zeleni steklenički

Danes vam ni treba izgubljati časa z zahtevnim postopkom obdelave – matcha vas čaka pripravljena, v prepoznavni zeleni steklenički. Rahlo gaziran eliksir zdravja ima specifičen oreškast okus z rahlo grenko noto.

