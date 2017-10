'To, kar gledamo, je žalostna zgodba nemočnih pacientov, ljudi, nenazadnje pa tudi zdravnikov'

Odgovorni v UKC Ljubljana so in še vedno vztrajno ponavljajo, da je na otroški kardiologiji vse pod nadzorom in da je varno, kakovostno, da so odnosi urejeni. Glede na zadnje dogajanje temu očitno ni tako, kar je priznala tudi ministrica Milojka Kolar Celarc, a od vodstva ljubljanskega kliničnega centra zahteva le poročilo.

Jožica Aberšek in Danijel Bešič Loredan (Foto: POP TV)

Medtem pa kirurga, ki sta po Rajku Kendi - ta je bil takrat ne le šef pediatrije ampak tudi v.d. oddelka kardiologije - prevzela vodenje službe kardiologije na pediatrični kliniki, tožita UKC zaradi letos poleti razkrite notranje analize, da bi lahko leta 2015 preprečila smrt 37 dni stare deklice. Samo Vesel je v petek z mesta vodje tudi odstopil, še vedno pa je na pediatriji, tako kot kardiolog Tomaž Podnar. Da je mera polna, je poskrbela še nova strokovna direktorica Pediatrične klinike Anamarija Meglič, ki je odstopila, nato pa si je čez nekaj ur premislila.

Danijel Bešič Loredan, specialist ortopedske kirurgije, je prepričan, da razmere na pediatriji še zdaleč niso le notranja stvar kliničnega centra, kot to meni ministrica. ''Ministrica nikakor ne želi prevzeti odgovornosti. Če bi opravila svoje delo ob nastopu mandata in spremenila vodenje in opravila reformo, ki jo je podpirala na začetku mandata, tega zdaj ne bi gledali. To, kar zdaj vidimo, je krik zdravnikov v stiski. Ministrica pa le preloži odgovornost na vodstvo, kriva pa je izključno sama. A tudi ona ima svojega šefa, predsednika vlade, vlado, koalicijo in oni so krivi za takšno stanje,'' je oster Bešič Loredan.

Za oddajo 24UR ZVEČER je spregovorila tudi mama Marka, ki se je zaradi hude bolezni znašel na pediatriji in na lastni koži sta izkusila po njenih besedah ''katastrofalne'' razmere. Jožica Aberšek Podnarja krivi, da pri njenem sinu ni pravočasno prepoznal težav. Pojasnila je, da ji je omenjeni zdravnik pri ultrazvoku povedal diagnozo za sina, da gre za močno popuščanje aortne zaklopke, nato so sledili konziliji, besede o tem, ali bo operiran v Italiji ali pri nas, potem pa so Marka po Podnarjevih navodilih odpustili iz bolnišnice. ''Razmišljala sem, da pa morda ni tako hudo, če sva šla lahko domov. A izkazalo se je, da je bilo zelo hudo,'' je dejala.

''Najbolj me je prizadelo, ker se ne moreš pogovoriti s kardiologom. Vseskozi so prelagali datum, nismo vedeli pri čem smo,'' je poudarila Aberškova, ki meni, da zdravniki na pediatriji niso opravili svojega dela, saj so ga odpustili in je tako prišlo do hudih posledic, da je bil njen sin v umetni komi.

Aberškova zdaj od pediatrije zahteva vso dokumentacijo, tam pa od nje zahtevajo, da dokaže, da je res Markova mati. ''Moja odvetnica je poslala prošnjo za vso dokumentacijo, saj je zelo razpršena, in so ji odgovorili, da moram dokazati, da sem njegova mati in poslati rojstni list. Žalostno,'' je dejala.

''Žalostna zgodba nemočnih pacientov''

''To, kar zdaj gledamo, je žalostna zgodba nemočnih pacientov, ljudi, nenazadnje pa tudi zdravnikov, ki tukaj delamo,'' je komentiral Loredan in dodal, da je odgovornost v rokah ministrice in vlade. ''Koalicija je imela priliko ministrico razrešiti, a vidimo, da je zdravstvo kolateralna škoda drugih interesov vlade, da preživi. Odgovornost nosita ministrica in predsednik vlade.''

Če se ne bo nekaj spremenilo v kratkem času, dogajanje vodi v spontani razpad sistema, je prepričan Loredan. ''Zdravniki nismo odgovorni za sistem, tega postavljata vlada in ministrica, ki pa nista izpeljala reform, da bi to preprečila. Če se nekaj ne spremeni, bomo sistem pripeljali do točke, da se bo samorazkrojil in ga bo potem težko sestaviti na to stopnjo varnosti, ki jo imamo danes,'' je opozoril Loredan.