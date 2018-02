Novinar Aleksandar Stanković o arbitražnem sporu: Gre za izsiljen, nepotreben spor, ki je očitno nekomu v interesu

Pred kratkim je bil tudi sam tarča napadov. Ker je v eni od oddaj postavil tezo, da je na Hrvaškem potekala tudi državljanska vojna, so ga napadle nekatere hrvaške veteranske organizacije, mu grozile, ga zmerjale in zahtevale, naj ga televizija odstavi z voditeljskega in uredniškega položaja. A se je temu odločno uprl.

V oddaji na HRT je sicer Stanković doslej gostil na stotine politikov, glasbenikov, kulturnikov, filozofov s Hrvaške in regije. In kako sam komentira slovensko-hrvaški arbitražni spor? "Gre za izsiljen, povsem nepotreben spor. Nekomu je očitno v interesu, da se Slovenija in Hrvaška nenehno prepirata zaradi takšne neumnosti. To težavo bi lahko rešili v desetih minutah ... Ljudi je lahko indoktrinirati s takšnimi neumnostmi. Nismo še prišli do faze, da se bomo vojskovali zaradi par kvadratnih kilometrov morja. Tudi mediji tukaj igrajo svojo vlogo. Zanimivo je, kako so na Hrvaškem v 95 odstotkih medijev Slovenci absolutno krivi za vse. V Sloveniji pa je situacija obratna. Tukaj je tistim, ki imajo malo pameti v glavi, jasno, da nekaj ni v redu."

Za 24UR Fokus Aleksandar Stanković govori o arbitraži, beguncih, žici na meji, sovraštvu v medijih, nacionalizmu, skrajni desnici, novinarstvu, njegovih gostih in oddaji. Pa tudi o tem, kdo je v resnici Aleksandar Stanković.