To pa je uspeh! Na eni od šol količino zavržene hrane zmanjšali za 90 odstotkov

Zaključil se je projekt Hrana ni za tjavendan, ki sta ga program Ekošola in Lidl Slovenija v šolskem letu 2016/2017 izvedla že tretjič. Letos je sodelovalo 87 vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Tiste, ki so izvedli izstopajoče ukrepe ter dosegli najboljše rezultate, pa so tudi nagradili.

Eden od vrtcev je na zaključni prireditvi poskrbel za zabaven in poučen nastop.

V okviru projekta je potekal tudi natečaj Reciklirana kuharija. Kar 20 slovenskih šol in vrtcev je prispevalo več kot 80 receptov, ki so jih ustvarili iz ostankov drugih obrokov in so še uporabni. Recept za najboljšo reciklirano jed so med vrtci zasnovali v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, kjer so pripravili jabolčne cmoke, med osnovnimi šolami je zmagala Osnovna šola Gorišnica z recikliranimi kroglicami, med srednjimi šolami pa je z Zvrhanim lončkom čarovnije najbolj prepričala Srednja šolo za gostinstvo in turizem Radenci. Tudi

V okviru projekt Hrana ni za tjavendan, ki sodi pod okrilje Lidlove trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet, so otroci in mladi načrtovali in izvajali različne aktivnosti za krepitev odgovornega ravnanja s hrano in zmanjševanje količin zavržene hrane. Skupno je sodelovalo skoraj 6000 učencev in 240 mentorjev.

Sodelujoči so dokazali, da lahko naredijo veliko za zmanjšanje količin odvržene hrane. Kot so sporočili nosilci projekta, so bili najbolj aktivni najmlajši v vrtcih in prvi triadi osnovne šole. Učenci prve triade ene od osnovnih šol so tako po treh tednih meritev količino zavržene hrane zmanjšali za kar 90 odstotkov, na drugi šoli se je po prvem mesecu izvajanja projekta količina zavržene hrane zmanjšala kar za polovico.

V vrtcih so ob tem ustvarjali knjižice z Gospo Kuhlo, maskoto letošnjega projekta. Vodili so dnevnik in merjenje zavržene hrane, spoznavali tradicionalne slovenske jedi, izdelovali prehrambne piramide, pripravljali sadno-zelenjavne malice, izvajali poizkuševalnice novih okusov, organizirali obiske kmetij, ipd.

To so plakati o aktivnostih najboljših šol.

Osnovnošolci v drugi in tretji triadi so med drugim veliko razpravljali o pravilnem in odgovornem odnosu do hrane. Na ustvarjalnih delavnicah so se naučili, kako iz ostankov hrane naredimo nove jedi. Vodili so tudi prehrambni dnevnik, kamor so zapisovali recepte jedi, pripravljenih iz ostankov hrane. "Otroci so bili bolj motivirani, da na krožniku dejansko nič ne pustijo. Ko smo se označevali, kdo je najbolj zaslužen in kdo je vse pojedel, so bili ob tem ponosni. Otroci so pridobili tudi na občutku, koliko lahko pojejo oz. kdaj prosijo za dodatek," je med drugim dejala ena od mentoric v Vrtcu Jelka.

Med vrtci in prvo triado osnovne šole so najboljše projekte izvedli Vrtec Otona Župančiča, enota Prihova, VVZ Kekec Grosuplje, enota Zvonček in Vrtec Ledina. Med osnovnimi šolami so bile najboljše Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu, I. Osnovna šola Žalec in Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica.

Letošnji zmagovalci projekta. Čestitamo!

Dijaki pa so letos poleg merjenja količine zavržene hrane, različnih delavnic, analize šolskih jedilnikov in sestavljanja zdravih obrokov posneli tudi kratke filmčke o odgovornosti do hrane.

Med srednjimi šolami pa so se najbolje odrezale Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec, Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana in Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor. Ker je v okviru projekta sodelovalo nekaj šol s prilagojenim programom, so podelili tudi posebno nagrado, ki jo je prejela Osnovna šola Glazija.

Najboljši filmčki v okviru projekta so:

Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec:

Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana:

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor