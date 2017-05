Lahko bi ozdraveli, a so jih zdravilci prepričali v alternativo. 'To so umori iz koristoljubja'

V zadnjem času slovenski zdravniki vse pogosteje ugotavljajo, da k njim prihajajo bolniki, ki so imeli lepe možnosti, da bi ozdraveli, a so jim različni zdravilci svetovali, naj se zdravijo zgolj z alternativo, zato je bolezen močno napredovala, stanje se je poslabšalo ... Kirurg dr. Erik Brecelj pravi, da gre za "umore iz koristoljubja". A ne le pri rakavih bolnikih, tudi nevrologi in kardiologi so ekipi 24UR Fokus pripovedovali podobne zgodbe.

Na oddelku za revmatologijo so nedavno urgentno sprejeli 55-letnika s hudim vnetjem aorte in številnimi drugimi zapleti in težavami, ki se je v preteklosti povsem uspešno zdravil z zdravili. A se je pred poldrugim letom odločil, da se ne bo več zdravil klasično, ampak zgolj pri zdravilcu, med drugim s pijavkami. "Nagovarjanje bolnikov, naj opustijo klasične terapije, ki so dobro delovale, je zame kriminalno dejanje," pravi dr. Tomšič.

Da je alternativa lahko dobrodošla pomoč pri zdravljenju, da so učinki placebo efekta močno podcenjeni in da bi jih veljajo izkoristiti; pa tudi da se zdravilci in alternativci pogosto bolnikom lahko dobro posvetijo, si vzamejo čas, jih pomirijo, prepričajo v moč ozdravitve in da vseh zdravilcev nikakor ne gre metati v isti koš ... vse to priznavajo tudi zdravniki, s katerimi se je pogovarjala ekipa 24UR Fokus.

Hudo bolnih ljudi, ki se ob klasični medicini poslužujejo tudi alternative in komplementarnih metod, tudi nihče ne obsoja, gre za povsem razumljivo željo po ozdravitvi ... So pa ob tem na mestu nekatera opozorila.