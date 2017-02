To soboto prva poroka istospolnega para. Kljub temu ostajajo opozorila, da smo še daleč od cilja

Zakon o partnerski zvezi, ki istospolnim parom prinaša enakopravnost na večini pravnih področij, je živel tudi v preksi. Istospolni pari tako odslej ne bodo več registrirali istospolne partnerske skupnosti, ampak sklenili partnersko zvezo. Njihove pravice pa so zdaj enake izhajajočim iz zakonske zveze, z izjemo oploditve z medicinsko pomočjo in posvojitve otrok.

Zakon je vsekakor premik v pravo smer in velik korak k večji enakopravnosti istospolnih parov in družin, vendar pa, žal, še vedno ustvarja razlikovanje med partnerskimi zvezami in zakonskimi zvezami. Predsednik Društva informacijski center Legebitra Simon Maljevac

Z zakonom o partnerski zvezi so istospolni pari pridobili enakopravno socialno varstvo. Ena od pomembnejših novosti, ki jo prinaša zakon, je opredelitev nesklenjene partnerske zveze kot dalj časa trajajoče življenjske skupnosti dveh žensk ali dveh moških, ki nista sklenila partnerske zveze in pri katerih ni razlogov, da bi bila partnerska zveza med njima neveljavna. Kot je v pogovoru izpostavila predstavnica društva Legebitra Lana Gobec, so bile takšne skupnosti doslej brez vsakršne pravne zaščite.

Odslej sta istospolna partnerja razumljena kot ožja družinska člana in sta med drugim upravičena do zdravstvenega zavarovanja po partnerju, odsotnosti z dela in nadomestila zaradi nege ožjega družinskega člana, odškodnine za smrt ali težko invalidnost partnerja, imela pa bosta tudi pravico do vdovske pokojnine. Z novim zakonom je širši tako obseg pravic kot dolžnosti, odslej je denimo ena od slednjih tudi dolžnost preživljanja mladoletnega otroka partnerja, so zapisali na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zakon je velik korak naprej, a še vedno ne izenačuje pravic istospolnih parov z mešanimi pari. (Foto: Thinkstock)

'Korak naprej, a še daleč od cilja'

Jure Poglajen in David Zorko, humanitarca, ki sta se aktivno vključila v reševanje migrantske krize v Grčiji pa opozarjata, da je zakon še vedno v nasprotju z ustavo: "Ta zakon nama prinaša zelo pomembne pravice, to je dejstvo, ne glede na to ali bova svojo zvezo formalizirala ali ne. Vendar hkrati ohranja diskriminacijo na področju biomedicinske pomoči in posvojitve otrok ter seveda tudi v simbolnem pomenu poroke. Dejanski razlog za omejitev je le prepričanje, da smo istospolno usmerjene osebe v nekem pogledu manj vredni, naše zveze pa protinaravne. To prepričanje ni utemeljeno v nobeni naši dejanski lastnosti, zato je enako nesprejemljivo, kot so bile nesprejemljive prepovedi rasno mešanih porok in druge oblike rasne segregacije. Torej, po najinem prepričanju je zakon v nasprotju z ustavo in tudi temeljnimi človeškimi vrednotami. Poudarjava, da so človekove pravice nedeljive. Če jih zares priznavaš, jih, seveda, priznavaš v celoti. Skratka, rešuje se nekaj vprašanj, nikakor pa s tem zakonom nismo rešili osnovnega problema. To je, da moramo imeti v naši državi vsi enake pravice. Vsaj na nek način pa predstavlja korak v pravo smer, smo pa še daleč od cilja."

"Enakopravnejša zakonodaja nama je pomembna zato, ker če se komurkoli od naju kaj zgodi, imava sedaj pravice, ki jih lahko uveljaviva. To do sedaj ni bilo možno. Brez poroke kot samega obreda bi sicer lahko živela, vendar nama je tudi zaradi skupnega podjetja zelo pomembna pravna varnost, ki nama jo ta zakonodaja prinaša. Osebno pa je nama je pomembno tudi to, da smo istospolni pari enaki kot vsi ostali, da se nas ne ločuje samo zato, ker imamo radi osebo istega spola," pa pravita Benjamin Kračun in Luka Simšič, načrtovalca porok, ki sta skupaj že pet let.

Prvo partnersko zvezo bosta pred matičarjem slavnostno sklenili dve ženski v štajerski prestolnici. (Foto: Thinkstock)

Prva sklenitev partnerske zveze že ta konec tedna

Prva poroka istospolnega para bo to soboto v Mariboru, večno zvestobo pa si bo pred matičarko obljubil lezbični par, poroča Večer in dodaja, da naslednjih terminov za sklenitev partnerskih zvez še nimajo rezerviranih, je pa veliko zanimanje istospolnih parov, da bi ta obred opravili v Mariboru.

Z začetkom uporabe zakona o partnerski zvezi preneha veljati zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti, uporablja pa se še šest mesecev, so zapisali na ministrstvu. Od danes tako istospolni par ne registrira istospolne partnerske skupnosti, ampak sklene partnersko zvezo.

Po novem bo partnersko zvezo mogoče skleniti enako svečano kot zakonsko zvezo, tudi izven uradnih prostorov in v prisotnosti prič, je povedala državna sekretarka na ministrstvu za delo Martina Vuk. Partnerja, ki imata registrirano istospolno skupnost, lahko do 24. avgusta pred matičarjem izjavita, da želita preoblikovanje registrirane istospolne partnerske skupnosti v partnersko zvezo. Če po šestih mesecih od začetka uporabe zakona ne bo nikakršne izjave, se bo registrirana skupnost avtomatsko preoblikovala v partnersko skupnost, je dejala Vukova.

Pravice in obveznosti partnerjev v sklenjeni partnerski zvezi so na vseh pravnih področjih enake pravicam in obveznostim zakoncev, izjema sta zgolj možnost oploditve z medicinsko pomočjo in skupna posvojitev otrok, kar istospolnim parom še vedno ni dovoljeno, so še zapisali na ministrstvu.

Novi zakon je korak naprej v smeri izenačitve pravic istospolnih in raznospolnih parov, a med njimi še vedno dela razlike. V Legebitri si bodo še naprej prizadevali za izenačitev pravic, predvsem z nadaljnjim ozaveščanjem ljudi, saj menijo, da je zakonodaja le eno od pomembnih področij, sami pa želijo doseči predvsem širšo sprejetost lezbijk, gejev, biseksualcev in transspolnih oseb, je izpostavila Gobčeva.