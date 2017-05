Toča pobelila Kamnik, v sredo se obeta slana

Okoli 13. ure je v Kamniku padala toča. (Foto: Štefka B. )

Deževno in precej turobno dopoldne so ponekod pregnali sramežljivi sončni žarki, v Kamniku pa je celo padla toča. V sredo se nam obeta najhladnejše jutro, ponekod bo nastala tudi slana, nato pa sledijo toplejši dnevi, so meteorologi objavili na Twitterju.

Kot nam je zaupala bralka, je nekaj po 13. uri Kamnik v petih minutah pobelila toča. Sicer se nam popoldne obeta spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta, navajajo na spletni strani Agencije RS za okolje. Padavine bodo najmanj verjetne v Prekmurju in ob morju. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem do 20 stopinj C.

Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu pa že delno jasno. Popoldne bo postopno več sonca tudi drugod. Pihati bo začel jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, ob morju in na Goriškem do 10, najvišje dnevne od 14 do 18 stopinj C.

V četrtek bo večjem delu zahodne ter ponekod v osrednji Sloveniji pretežno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami, drugod bo delno jasno. Pihal bo jugozahodni veter, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Spet bo topleje.

Tudi v petek bo več oblakov na zahodu in več sonca na vzhodu. Padavine bodo pogostejše v zahodnih hribovitih krajih, popoldne pa bodo krajevne plohe in posamezne nevihte nastale tudi drugod. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju pa jugo.

Toča je pobelila strehe hiš v Kamniku. (Foto: Štefka B. )

S severnimi vetrovi priteka hladnejši zrak

Nad severozahodnim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se ob severnih višinskih vetrovih pomika prek srednje in vzhodne Evrope in bo na vreme pri nas vplivala zelo oslabljena. S severnimi do severovzhodnimi vetrovi priteka k nam nekoliko hladnejši in vlažen zrak.

Popoldne bo pretežno oblačno. Na Madžarskem bo suho, drugod bodo občasno krajevne padavine. Zapihal bo severovzhodni veter.

Jutri bo v krajih vzhodno od nas ter ob Jadranu povečini sončno. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno delno zjasnilo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter.