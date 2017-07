Točka dnevnega reda preobsežna, razprava o odgovornosti za stanje na področju otroške kardiologije se seli na naslednjo sejo

(Foto: iStock)

Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana danes ni končal razprave o otroški srčni kirurgiji in službi za kardiologijo na pediatrični kliniki, pač pa bodo nadaljevali na prihodnji seji 8. avgusta, je povedal predsednik sveta UKC Tomaž Glažar. Tako danes tudi niso odločali o odgovornosti vodstva UKC oz. njegovi razrešitvi.

Z razpravo o odgovornosti generalnega direktorja UKC Ljubljana Andraža Kopača in strokovne direktorice Marije Pfeifer oz. o njuni razrešitvi zaradi stanja na področju otroške kardiologije je svet UKC začel že sredi junija, a je niso končali, saj so želeli dodatne informacije.

Tokrat pa je bil razlog za nezaključeno točko dnevnega reda njena preobsežnost. Prav tako želijo bolj natančna pojasnila na pismi odvetnika Rajka Kende, ki ga vodstvo UKC želi razrešiti zaradi objektivne odgovornosti za stanje na otroški kardiologiji. Zahtevajo tudi predložitev akcijskega načrta za vzpostavitev centra za zdravljenje otrok s prirojenimi srčnimi napakami, saj tega dokumenta v sedanjem sklicu svet od vodstva ni prejel, je dejal Glažar po seji sveta.

Svet UKC od vodstva zahteva, da imenuje projektni svet za izvedbo prvega in drugega strateškega cilja strategije obravnave otrok in odraslih s prirojeno srčno napako UKC, v katerem bi bili predstavniki ministrstva za zdravje, UKC in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Glavne naloge projektnega sveta bi bile vzpostavitev partnerskega sodelovanja z drugo inštitucijo, oblikovanje programa za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami ter načrtovanje in priprava za zagon in delovanje centra za bolnike s prirojenimi srčnimi napakami. Predlog takšnega projektnega sveta mora Kopač pripraviti v 15 dneh.

Kopač je pojasnil, da za predlogom razrešitve Kende še vedno stoji, vseeno pa ga do naslednje seje še ne bo razrešil, saj meni, da je prav, da sliši mnenje sveta UKC glede tega.

Glažar je dejal, da je eden od svetnikov že na prejšnji seji sveta opozoril na možnost pritožbe Kende na razrešitev, pa tudi možnost sodnih tožb, ki bi lahko prinesle dodatno škodo za UKC. Dodal je, da se želi svet UKC seznaniti s pogledi obeh strani. Na podlagi tega, ne pa na podlagi enostranskih pojasnil se bodo lahko odločali tudi o odgovornosti poslovodstva. Ob tem je poudaril, da svet ne more odločati o razrešitvi Kende.

Kopač je potrdil, da je bil v vmesnem času v stiku z ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc, govorila sta o stanju na otroški kardiologiji. Dejal je, da od njega ni zahtevala odstopa, prav tako sam ne razmišlja o tem.

Dejal je tudi, da je UKC tik pred podpisom pogodbe s centrom v Massi za sodelovanje v programu otroške srčne kirurgije. Da so tik pred podpisom pogodbe, je dejal že na prejšnji seji sveta UKC. Na vprašanje, kdaj bi lahko dejansko prišlo do podpisa, pa je dejal, da verjame, da bo to kmalu. Pogodba je po njegovih besedah večinoma usklajena, poenotiti se je menda treba še okoli neke podrobnosti.

Kopač se je danes tudi odzval na primer o zdravljenju otroka na pediatrični kliniki, o čemer so poročali v oddajah 24UR in 24UR ZVEČER. Starši 10-letnega dečka naj bi zdravnika večkrat opozorili in prosili, naj ga obravnava urgentno. Kljub ugotovljenemu močnemu popuščanju dečkove srčne zaklopke pa kirurg tega naj ne bi storil kar dva meseca, zato naj bi deček med čakanjem na operacijo skoraj umrl.

Dejal je, da je bilo sklenjeno, da bodo šli v pregled oz. nadzor dokumentacije nad zdravljenjem dečka. Tako danes o kakšni odgovornosti še ni mogel govoriti. Je pa poudaril, da ni kaosa na pediatrični kliniki oz. službi za kardiologijo. "Zadeve so pod kontrolo in so urejene," je zatrdil.

Poleg tega je svet UKC danes podal soglasje za delo pri drugemu delodajalcu vsem, ki so podali prošnjo, niso pa potrdili zapisnika s prejšnje seje, saj so bili nezadovoljni z gradivom. Tako ga bodo potrjevali na naslednji seji.