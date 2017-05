Bolnišnica Topolšica ima spet blokiran račun, zato razmišljajo o prodaji bolnišničnih zemljišč in stanovanj

Bolnišnica Topolšica bi za deblokado in izplačilo plač potrebovala milijon evrov. (Foto: POP TV)

Bolnišnica Topolšica, ki se že nekaj časa sooča z likvidnostnimi težavami zaradi preteklih naložb, ima zaradi več kot ene izvršbe ponovno blokiran račun, tako da lastnih sredstev za izplačilo plač zaposlenim 10. maja nima. Kot je še povedal v. d. direktorja bolnišnice Jurij Šorli, bi za deblokado in izplačilo plač potrebovali milijon evrov.

Bolnišnica je račun zaradi izvršbe imela blokiran že pred mesecem dni, zaradi česar je bilo ogroženo izplačilo aprilskih plač, a so zaposleni naposled po zadržani izvršbi plače dobili 10. aprila, prispevki pa so bili poravnani nekaj dni kasneje. Tokratna blokada računa je nastopila 28. aprila, bolnišnica se z dobavitelji sproti dogovarja in čaka, kaj bo storilo ministrstvo, je povedal Šorli.

Generalni direktor direktorata za zdravstveno ekonomiko na ministrstvu za zdravje Tomaž Glažar je na okrogli mizi 20. aprila v bolnišnici povedal, da na ministrstvu za zdravje in za finance za ureditev likvidnostnih težav Bolnišnice Topolšica iščejo rešitve, ki so "bolj trajne narave". Hkrati pa z namenom ureditve vodenja bolnišnice potekajo tudi postopki za pripojitev Bolnišnice Topolšica k Splošni bolnišnici Celje, kar bi po besedah Glažarja lahko izvedli do junija.

Dogajanje v Bolnišnici Topolšica bo tudi tema sestanka v ponedeljek na ministrstvu za zdravje, ki se ga bo udeležilo tudi vodstvo Bolnišnice Topolšica, je povedal Šorli.

Ugotovljene nepravilnosti pri izvajanju investicij v bolnišnico

Prihodnji teden je 11. maja predvidena tudi seja sveta bolnišnice, na kateri bodo člani poleg aktualnih zadev obravnavali še finančni načrt bolnišnice za letos in med drugim podajali soglasje za odprodajo nepotrebnega premoženja. Premoženje, ki bi ga bolnišnica lahko odprodala in med drugim zajema nekatera zemljišča in stanovanja, je po Šorlijevih besedah ocenjeno na okoli en milijon evrov.

Sicer pa se je na prejšnji seji 20. aprila svet zavoda med drugim seznanil s končnim poročilom o neodvisni presoji pravilnosti in smotrnosti izvajanja investicij v bolnišnici. Sklenil je, da se poročilo zaradi ugotovljenih nepravilnosti in sumov kaznivih dejanj preda organom pregona.

Naložba, ki najbolj bremeni likvidnostno stanje bolnišnice, je energetska sanacija in obnova bolnišnične stavbe, ki je bila vredna 8,5 milijona evrov, odločitev za obnovo pa sega v čas prejšnjega vodstva bolnišnice.