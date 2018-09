Zjutraj ponekod slana, še hladneje bo v sredo in četrtek

Po prehodu hladne fronte je višine ponoči dosegel še nekoliko hladnejši zrak in temperatura na Kredarici se je spustila do –7 stopinj Celzija. Tudi po nekaterih nižje ležečih krajih so termometri pokazali negativne vrednosti. V Babnem Polju so izmerili –4, v Iskrbi pri Kočevju pa –2 stopinji Celzija. Še bolj mrzlo bo sredino jutro, ko se bomo marsikje močno približali najnižje izmerjenim septembrskim temperaturam po letu 1979.

Mrzel zrak nad območjem polarnega kroga je v začetku tega tedna preplavil večji del stare celine. Nadpovprečne temperature bodo danes beležili le na skrajnem jugozahodu stare celine, kjer se bo še ogrelo do 35 stopinj Celzija, drugod po celini pa bo občutno hladneje. V osrčju Evrope in na Balkanu živo srebro marsikje ne bo preseglo 15 stopinj Celzija. Po prehodu hladne fronte se je nad Evropo razširilo območje visokega zračnega tlaka, ki nas bo v prihodnjih dneh zalagalo s sončnim, a za september tudi z zelo hladnim vremenom. Napoved za danes popoldne. FOTO: POP TV Sveže jutro se bo nadaljevalo v prav tak dan. Občasno bo na nebu nekaj več oblačnosti. Po nočnem zatišju se bo marsikje spet prebudil severovzhodni veter, ki bo najizrazitejši na Štajerskem in v Prekmurju. V večjem delu države tudi popoldanske temperature ne bodo presegle 15 stopinj Celzija. Topleje bo na Primorskem, kjer se bo ob burji ogrelo do 20 stopinj Celzija. Smo na vrhuncu planinske sezone, a razmere za obisk gora kljub soncu danes ne bodo najboljše, saj bo v visokogorju pihal okrepljen severni veter. Temperatura nad nadmorsko višino okoli 1600 metrov bo ves dan ostala pod ničlo. Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV Kako kaže v prihodnjih dneh? V noči na sredo se bo veter polegel in pogoji za nočno ohlajanje bodo zelo ugodni. V sredo zjutraj bo marsikje blizu ledišča, v alpskih dolinah in po višjeležečih mraziščih južne Slovenije pa se bo ohladilo celo do –5 stopinj Celzija. Popoldne bo ob sončnem vremenu okoli 15 stopinj Celzija. V drugi polovici tedna nas bo dosegel toplejši zrak, a bo četrtkovo jutro še zelo sveže, čez dan pa se bo marsikje ogrelo nad 20 stopinjami Celzija.