Tožilka Kotnikova, ki je bila zaradi zadeve Baričevič suspendirana, se lahko vrne na delo

Kazenski pregon zoper višjo državno tožilko Dragico Kotnik je zastaral. Suspenz ji je s tem prenehal in se lahko vrne na delovno mesto na vrhovnem državnem tožilstvu, danes poroča Dnevnik. Da je bil kazenski postopek, v katerem se je znašla zaradi dveh zlorab uradnega položaja, ustavljen, so za časnik potrdili v uradu generalnega državnega tožilca.

Dragica Kotnik se bo očitno lahko vrnila v službo, saj je kazenski pregon zoper njo zastaral. (Foto: POP TV)

Kot navaja časnik, je bila takratna vodja posebnega oddelka pri vrhovnem državnem tožilstvu za pregon policistov obtožena, da je novinarju Mitji Lomovšku poslala še nepravnomočno obtožbo v zadevi SCT. Lomovšku naj bi izročila tudi tožilsko dokumentacijo v aferi Baričevič.

Tožilstvo je Kotnikovi v obtožnem predlogu očitalo kaznivi dejanji zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. V več kot šestih letih od kaznivega dejanja na ljubljanskem okrajnem sodišču pa ji niti soditi še niso začeli.

Marca lani je bil na sodišču razpisan predobravnavni narok, na katerega Kotnikova ni prišla, saj ji niso vročili vabila. Na sodišče je poslala zdravniško opravičilo, a je izvedenec nato presodil, da je sposobna sodelovati na sojenju, potrebuje zgolj krajše odmore. Zgodba o neuspešni vročitvi vabila se je še nekajkrat ponovila.

Marca letos so jo policisti iz Kopra privedli na ljubljansko sodišče, kjer so ji predali vabilo. Čeprav je od kaznivega dejanja minilo že šest let, kar pomeni absolutno zastaranje, so na tožilstvu zatrdili, da to še ni nastopilo. Zastaralni rok namreč ni tekel v času, ko se je tožilka izmikala, so pojasnili. Tudi na sodišču so razložili, da je treba upoštevati zakonske določbe o teku in pretrganju zastaranja, ki govorijo o nedosegljivosti obtoženca, navaja Dnevnik.

Kot dodaja, tudi na aprilski narok Kotnikove ni bilo, odvetnika Radovan Cerjak in Milan Krstić pa sta prinesla novo zdravniško opravičilo. Predlagala sta, naj sodišče sprejme sklep o zastaranju, kar se je očitno tudi zgodilo. Kot so Dnevniku v ponedeljek sporočili iz urada generalnega državnega tožilca, je sodišče 21. junija sprejelo sklep o ustavitvi postopka.

"Glede na to, da je bil suspenz uveden zaradi kazenskega postopka, je z dnem izdaje sklepa o ustavitvi tega postopka suspenz prenehal in Kotnikova se lahko vrne na mesto višje državne tožilke na vrhovnem državnem tožilstvu," so sporočili. So pa dodali, da se bo šele v primeru, da bo ta odločitev postala tudi pravnomočna, "suspenz odpravil skupaj z vsemi njegovimi posledicami". Tožilstvo se torej še lahko pritoži, možnost, da bo uspešno, pa je verjetno zelo majhna, še piše Dnevnik.

Kotnikova je sicer vmes podala nadzorstveno pritožbo zaradi sojenja v nerazumnem roku.