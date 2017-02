Radanu namesto šestih sedaj očitajo pet umorov: v enem primeru odmerki morfija niso bili dovolj visoki

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je danes po daljšem premoru nadaljevalo sojenje zdravniku Ivanu Radanu, obtoženemu, da je šest bolnikov umoril iz morilske sle. Po današnjem pričanju strokovnjakinje za paliativo Mateje Lopuh se je tožilstvo odločilo, da umakne obtožbo proti Radanu za umor ene bolnice. Obtožnica sicer Radana bremeni še petih umorov.

Lopuhova je ocenila, da pri bolnici, ki jo je Radan zdravil septembra 2012 na nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, odmerki morfija niso bili visoki, zato ni mogla ugotoviti, da bi odmerek pospešil njeno smrt.

Podobno je Lopuhova ocenila še za drugo Radanovo bolnico, ki je umrla decembra 2012. Dejala je, da odmerek morfija ni bil visok in po njeni oceni ni vplival na smrt omenjene ženske.

Ivan Radan trdi, da je s svojimi dejanji želel opozoriti na slabe razmere na oddelku. (Foto: POP TV)

Glede bolnika s propofolom, ki je umrl konec januarja 2014, je Lopuhova dejala, da se ji zdi popolnoma nerazumljivo, zakaj se je še na dan bolnikove smrti dopoldne želelo podaljševati njegovo življenje, čeprav je bilo popolnoma jasno, da se izteka. Nato pa je popoldne dobil naenkrat visok odmerek propofola.

Radan je dejal, da je dopoldne reševal bolnika kljub paliativnemu zdravljenju, ker je želel, da ostane živ do obiska svojcev popoldne.

Priča trdi, da je bila tarča pritiskov

Strokovnjakinja za paliativo, ki na sodišču nastopa kot priča tožilstva, je danes tudi opozorila, da je bila po njenem pričanju januarja deležna "kar nekaj pritiskov". Po njenih navedbah je dva dni po obravnavi prejela telefonski klic neznanega moškega, ki ji je dejal, da bi lahko predavala posebej zbrani družbi glede na to, kako dobro predava na sodišču. Ta moški naj bi ji tudi dejal, da bi se radi pozabavali z njo. Že pred tem pa naj bi prejela fotografije moškega z lutko v roki.

O tem je obvestila državno tožilstvo. Tožilka Katarina Bergant je danes dejala, da so preverili telefonski klic in ugotovili, da je bil opravljen s telefona Marka Bohinca. Gre za Radanovega prijatelja, ki je bil tudi prisoten na začetku današnje obravnave in je v sodni dvorani dejal, da Lopuhova laže.

Obtožnica zdravniku Radanu očita, da naj bi bolnikom na enoti intenzivne terapije nevrološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana v zadnjih urah življenja dajal večje odmerke večinoma morfija, propofola in kalijevega klorida. Sojenje poteka že vse od marca 2016.