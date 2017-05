Tožilstvo vložilo obtožnico zoper Casiraghija, že drugič so mu tudi podaljšali pripor

Tožilstvo je zoper Stephena Casiraghija v torek vložilo obtožnico za tri kazniva dejanja, in sicer eno nevarne vožnje in dve obtožnici preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, ker je peljal mimo policijske zapore in ker naj bi grozil policistu, poroča časnik Dnevnik. Sodišče mu je zaradi ponovitvene nevarnosti še drugič podaljšalo pripor.

Sodišče je Casiraghiju zaradi ponovitvene nevarnosti še drugič podaljšalo pripor. (Foto: POP TV)

Casiraghi je še do nedavnega prestajal zaporno kazen na Dobu zaradi različnih kaznivih dejanj. Enotna kazen 22 let in 11 mesecev zapora, ki jo je med drugim prestajal tudi zaradi spolnega napada na avtoštoparko, bi se mu iztekla avgusta 2019. A lani septembra je vložil zahtevo za varstvo zakonitosti zaradi nepravilnega združevanja kazni, vrhovno sodišče pa je potrdilo očitke obrambe, da naj bi sodišče prve stopnje nezakonito združevalo Casiraghijeve kazni. Tako je Casiraghi 10. marca odkorakal na prostost.

Nato pa so ga policisti pred mesecem dni prijeli, potem ko je z nevarno vožnjo po Ljubljani ogrožal pešce in nasproti vozeče voznike. V središču Ljubljane so namreč opazili clia, na katerem je imel voznik nameščeni različni registrski tablici, ki nista pripadali temu vozilu. Policisti so zapeljali za vozilom, a je voznik ignoriral vse njihove signale in s pospešeno hitrostjo vozil v smeri Zelene jame, kjer je nato vozilo ustavil, odstranil tablici z vozila in ju odvrgel, sam pa pobegnil peš med stanovanjske bloke.

Policisti so zato preiskali območje in odkrili 48-letnika, ki pa se je upiral prijetju, zato so uporabili prisilna sredstva za vezanje in vklepanje. Našli so tudi odvrženi tablici, za kateri so ugotovili, da sta bili ukradeni na območju Ljubljane.

Odvetnica napovedala ugovor na obtožnico in odločitev glede pripora

Kot je za Dnevnik pojasnila Casiraghijeva odvetnica po uradni dolžnosti za ta primer Nataša Ljubič, je že ugovarjala na odločitev glede pripora, napovedala je tudi ugovor na obtožnico, ki še ni pravnomočna. Kdaj bo steklo sojenje, je še nemogoče napovedati, dodaja časnik.

Casiraghi je sicer v izjavi za Dnevnik napovedal, da bo vložil odškodninski zahtevek zoper državo, ker meni, da je zaprt po krivem. Kot navaja časnik, je že izgubil tožbo zoper državo, v kateri je zahteval 150.000 evrov zaradi domnevno surovega ravnanja paznikov, poteka pa še ena, v kateri terja 260.000 evrov zaradi nezakonito uporabljenih prisilnih sredstev in prisilnega zdravljenja.

Proti njemu pa poleg postopka v Ljubljani zaradi nevarne vožnje, zaradi katerega je v priporu, poteka še nekaj drugih kazenskih in predkazenskih postopkov. Dva na novomeškem sodišču, kjer je sodnica nedavno napovedala združitev postopkov in začetek sojenja letošnjo jesen, še navaja časnik.

Zaenkrat brez novih odškodninskih tožb

Casirahijev odvetnik po uradni dolžnosti za prejšnje primere, Tomaž Toldi, je za Dnevnik povedal, da mu je ob stikih Casiraghi res napovedoval tudi nove odškodninske tožbe, a da doslej tega še ni uresničil. Glede trenutnega pripora pa se po navedbah Dnevnika tudi Toldi zaveda, da bi za tako dejanje kdor koli drug na sojenje seveda čakal na prostosti, a da ima Casiraghi pač poseben tretma.

"Podobno je tudi v primerih napadov na policiste, kjer bi bili drugi zaporniki obravnavani milejše, odnesli bi jo z disciplinskim ukrepom, njemu pa se dosojajo visoke zaporne kazni. A glede na to, da gre za specialnega povratnika, bi se tudi sam moral tega zavedati in biti bolj previden," odvetnika še povzema Dnevnik.