Tradicionalno prečkanje meje s konjenico: 'Želimo si Evropo brez meja'

Slovensko državno mejo je na praznik dela prečkala združena konjenica treh držav in prav nihče je ni ustavil. Ljubitelji konj iz Slovenije, Avstrije in Italije se prvega maja vsako leto srečujejo zato, da bi pokazali, kako lepa je oziroma naj bi bila Evropa brez meja. Prvo srečanje so pred trinajstimi leti pripravili ob vstopu Slovenije v Evropsko Unijo v Avstriji, danes pa je bil njihov cilj Kranjska gora.