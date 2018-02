Tragične zgodbe podizvajalcev, ki so verjeli velikim – ti pa se še naprej izmikajo odgovornosti

DUTB ves čas trdi, da opeharjenim podizvajalcem, ki so gradili v koprski soseski Nokturno, kljub temu, da so jim predložili takratne pogodbe in interno komunikacijo NLB z GPG, izbrisne pobotnice ne more izdati in da ne ve, če je bila kakšna izdana že prej. Toda, Vera Krivec zastopnica opeharjenih podizvajalcev v Nokturnu je po več mesecih preučevanja dokumentacije našla prav tisto, česar na DUTB ves čas trdijo, da niso imeli.