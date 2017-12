Četrto srečanje štirih predsednikov: Slovenija bo glede arbitraže ukrepala mirno, a odločno

Štirje predsedniki so na današnjem srečanju v predsedniški palači osrednjo pozornost namenili uveljavljanju arbitražnega sporazuma. Strinjajo se o pomembnosti soglasja v Sloveniji, da odločitev arbitražnega sodišča uveljavi, ter o tem, da bo Slovenija pri tem ukrepala mirno in potrpežljivo, a odločno, je povedal predsednik republike Borut Pahor.

Po Pahorjevih navedbah je dobro, da se vsi zavzemajo za uveljavitev arbitraže po mirni poti in z dialogom, ki je potreben in koristen. Tudi slovenska politika ima dolžnost, da si prizadeva uveljaviti arbitražni sporazum, vendar obenem paziti na svoj obraz pred mednarodno in domačo javnostjo, je dodal.

Štirje predsedniki so na današnjem srečanju v predsedniški palači osrednjo pozornost namenili uveljavljanju arbitražnega sporazuma. (Foto: Daniel Novakovič/STA)

Predsednik republike, predsednik DZ Milan Brglez, premier Miro Cerar in predsednik DS Mitja Bervar so se tudi strinjali, da je odločitev Evropske komisije, da pomaga pri uveljavitvi sporazuma, za nas dobrodošla in jo v tej luči tudi pozdravljajo.

Po srečanju štirih predsednikov je Cerar dejal, "da je za politično stabilnost ključna stabilnost vlade, kar nam je uspelo." Prav tako je dejal, da mora biti končni cilj dvig kakovosti življenja slehernika v naši družbi, kar je glavna smer delovanja naše vlade na vseh področjih."

A opozarjajo, da Slovenija, če se na hrvaški strani kljub obvezam ne bi nič premaknilo, ne more oklevati. Po Pahorjevih navedbah bo Slovenija ukrepala mirno in potrpežljivo, a odločno. Tako, da ne bi izzvali incidentov ali izvajali protiukrepov, ki bi zaostrili dobre medsosedske odnose in podporo mednarodne skupnosti, je poudaril. A dodal, da bo verjetno treba, če ne bi prišlo do odziva, stopnjevati ukrepe za uveljavitev odločbe, ki bi lahko na neki točki pripeljalo do stališča Hrvaške, da smo posegli v njihovo suverenost.

Tudi premier Miro Cerar je v tej luči po srečanju povedal, da procesi za uveljavitev arbitražnega sporazuma potekajo. Tudi sam si prizadeva za dialog, je dejal, čeprav ugotavlja, da za zdaj pri tem niso uspešni, saj hrvaška stran še vedno zavrača uveljavitev sporazuma.

A je Cerar poudaril pomen vztrajanja pri uveljavitvi odločitve arbitražnega sodišča. Odstop od tega principa bi po njegovem mnenju pomenil ne le kršitev mednarodnega prava, ampak tudi ne bi bil v interesu Slovenije. "Če bi se odpirala nova vprašanja, bi to bilo za nas slabše, in tega ne bom dopustil," je zagotovil.