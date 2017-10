Trgovci glede zaprtja trgovin še molčijo, odzval se je le Mercator

Politika se je očitno poenotila in bo napravila konec nedeljskemu nakupovanju v večjih trgovinah. Že z novim letom bi lahko nedelje in prazniki postali dela prost dan. Vsa večja trgovska podjetja so za zdaj previdna in čakajo, kaj bo prinesel zakon. Le Mercator je napovedal, da bodo njihove poslovalnice 1. novembra za božič in novo leto zaprte.