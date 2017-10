Trgovine v nedeljo zaprte? 

Podpirate idejo, da bi bile trgovine ob nedeljah zaprte? (Foto: iStock)

Znova je na mizi predlog, da bi bile trgovine ob nedeljah zaprte. O tem smo se že odločali tudi na referendumu, kjer smo se Slovenci izrekli za zaprtje, a voljo ljudi so kmalu izpodrinili drugi interesi in tako je večina trgovin znova odprla svoja vrata.

Novelo zakona o trgovini so pripravili v koaliciji Liste Andreja Čuša in Zelenih Slovenije ter nekaterih drugih iniciativ. ''Načelo socialne države pomeni zahtevo po ustrezni skrbi države za materialno in socialno varnost državljanov. Med socialno varnost pa sodijo tudi pravica do varovanja družine in pravice otrok,'' so pojasnili glavni motiv za pisanje novele.

Razložili so, da nedeljsko delo neposredno negativno vpliva prav na osnovne funkcije, ki jih otrokom zagotavlja družina. ''Pravno ureditev človekovih pravic in svoboščin pa je z ustavnega vidika mogoče v celoti razumeti zgolj in samo v povezavi z ustavnimi normami in zakonskimi normami, ki ustavo le členijo in dopolnjujejo.'' S to novelo bi po njihovem mnenju po 14 letih vendarle uveljavili voljo ljudstva, izraženo na referendumu.

Novela po njihovih pojasnili zagotavlja normo pravne države in zagotavlja posameznikom, da uresničujejo svoje pravice in svoboščine – s stališča pravic in dolžnosti staršev ter pravic otrok. Dodali so, da novela z novimi rešitvami ne posega v pravice drugih, tudi pravnih oseb, prav tako pa tudi ne v svobodno podjetniško iniciativo.

Kaj predlagajo z novelo?

Izpostavili so, da bi zakon, če bi bil sprejet, določal, da trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in praznikih. Dovoljeval pa bi nekaj izjem, in sicer posameznim prodajalnam bi dovoljeval, da so po lastni presoji trgovca lahko odprte do največ šest nedelj ali praznikov v letu.

Ali se ob nedeljah odpravite po nakupih? (Foto: iStock)

Izjema bi veljala tudi pri prodajalnah, velikih 200 kvadratnih metrov, kjer trgovsko dejavnost izvaja neposredno nosilec dejavnosti oziroma njegovi ožji družinski člani. Bencinski servisi ob avtocestah in hitrih cestah bi prav tako lahko bili odprti vse nedelje brez omejitev.

Ob nedeljah bi lahko majhne prodajalne (do 200 kvadratnih metrov) obratovale tudi v starih mestnih in trških jedrih, naravnih, kulturno zgodovinskih in romarskih centrih, smučarskih centrih, marinah, kampih, zdraviliščih, turističnih središčih, bolnišnicah, pokopališčih, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih, železniških in avtobusnih postajah, so našteli predlagatelji novele zakona.

