Tri dni pred poostritvijo nadzora še vedno veliko neznank. Gotovo pa je: kolonam se ne bomo izognili

Od petka nas čaka poostrena mejna kontrola, z njo pa tudi večja gneča na prehodih. (Foto: AP)

Od petka dalje bo nadzor na schengenskih mejah Evropske unije, torej tudi med Slovenijo in Hrvaško, močno poostren. Če so doslej podrobno preverjali le potnike iz držav, ki niso članice povezave, skeniranje dokumentov po novem čaka prav vsakega.

Medtem ko vodstvu policije trdijo, da bo postopek trajal vsega nekaj sekund, policijska sindikata opozarjata, da se moramo pripraviti na dodatno gnečo in čakanje na mejnih prehodih. Predvsem v turistični sezoni, čeprav bo prva priložnost za soočenje z novo realnostjo že prej, med velikonočnimi in prvomajskimi prazniki. Kljub temu Slovenija ni zaprosila za izjemo.

Po podatkih Sindikata policistov Slovenije je na postajah mejne policije sistemiziranih 981, zasedenih pa je komaj 692 delovnih mest policista.

V Sindikatu policistov Slovenije ob tem opozarjajo na še eno težavo, ki bo zdaj prišla toliko bolj do izraza – slabo kadrovsko zasedenost na postajah mejne policije. "Najbolj obremenjene imajo zgolj med 60 in 70 odstotkov potrebnega števila policistov," je opozoril vršilec dolžnosti predsednika sindikata Kristjan Mlekuž.

V sindikatu opozarjajo, da bodo policisti zdaj še bolj obremenjeni, s čimer se povečuje tudi tveganje za izgorelost. Zaradi daljših kolon vozil na meji se jim bodo poslabšali tudi delovni pogoji, saj bodo še bolj izpostavljeni vplivu škodljivih plinov in mikrodelcev zaradi prostega teka večjega števila vozil, dodajajo.

Policisti žal nismo v položaju, da bi lahko odklonili izvajanje zavezujočih mednarodnih aktov, zato bomo primorani Uredbo dosledno izvajati, saj bomo sicer disciplinsko in odškodninsko odgovorni. /.../ Državljanom Republike Slovenije, drugim državljanom EU kot vsem ostalim potnikom, ki bodo v naslednjih dneh in mesecih prehajali zunanjo Schengensko mejo, zato sporočamo, da smo slovenski policisti tudi sami žrtve birokratskih ovir, zato ne moremo, nočemo in ne bomo sprejeli krivde za daljše čakalne dobe in druge, s tem povezane nevšečnosti. Policijski sindikat Slovenije

Na težave so že pred dnevi opozorili tudi v Policijskem sindikatu Slovenije. Tudi oni so izpostavili izrazito kadrovsko podhranjenost na mejah, zaradi česar "naši policisti že sedaj opravijo bistveno več dela", in ogorčeno sprejeli dejstvo, da se slovenska vlada ni odločila zaprositi za izjemo. Za nemoteno izvajanje dodatnih nalog bi po njihovi oceni potrebovali vsaj 60 odstotkov policistov več.

Izpostavili so tudi pomanjkljivo tehnično opremljenost številnih mejnih prehodov, kar jim v prizadevanjih, da bi kolone vsaj skrajšali, če že ne odpravili, ne bo ravno v pomoč. "Večina mejnih prehodov za obmejni promet niti nima ustrezne tehnične in materialne opreme, ki bi policistom omogočala varno in učinkovito izvajanje nalog v skladu z novo Uredbo. Ob vzpostavitvi mejnih prehodov za obmejni promet so bili slednji namreč namenjeni zgolj potrebam prehajanja državne meje obmejnim prebivalcem sosednjih držav," so poudaril.



Nova realnost zahteva tehnično posodobitev prehodov, so prepričani. Med najbolj nujne ukrepe sodijo postavitev kabin za izvajanje mejne kontrole na vseh mejnih prehodih, razširitev in ureditev dovoznih in interventnih poti, vzpostavitev novih, dodatnih telekomunikacijskih linij ter zagotovitev ustrezne varnostne opreme, so našteli.

Vodstvo policije težav ne zaznava

Medtem ko so v policijskem sindikatu že prejšnji teden napovedovali "neživljenjske čakalne dobe", v vodstvu policije tako drastičnih težav ne pričakujejo. "Policija ima zadosti resursov. Se bodo pravočasno odpirale dodatne steze, da bo na voljo zadosti policistov za izvajanje kontrole," je dejal Robert More s sektorja mejne policije. Prav tako zagotavlja, da je povsod na voljo vsa tehnična oprema, ki bo omogočala nemoteno preverjanje dokumentov.

Govorita o istem, trdita nasprotno

Robert More, sektor mejne policije

Radivoj Uroševič, Policijski sindikat Slovenije "Policija ima zadosti resursov. Se bodo pravočasno odpirale dodatne steze, da bo na voljo zadosti policistov za izvajanje kontrole." "Dejanska zasedenost teh mejnih prehodov in pa teh enot, ki izvajajo te naloge, je nekje 70%." "Povsod je na voljo vsa tehnična oprema, ki bo zagotavljala nemoteno preverjanje teh dokumentov." "Dve, tri kolone imajo opremljene kabine, ostali pa ponavadi improvizirajo. Vendar pa v primeru temeljite kontrole ni možna improvizacija." Trajanje postopka: "To govorimo o parih sekundah." "Veliko teh starih evropskih državljanov, predvsem Italijanov, ima še stare dokumente, ki niso narejeni in prirejeni za odčitavanje. Kar pomeni, da mora sleherni policist, policistka dejansko prepisati podatke z osebnega dokumenta."

Policisti čakajo odgovore

V Sindikatu policistov Slovenije vodstvo policije sprašujejo, kakšne ukrepe načrtujejo, da ne bo prihajalo do prekomerne obremenitve policistov na mejnih prehodih zaradi pričakovanih povečanih kolon. Prav tako jih zanima, ali načrtujejo kakršno koli kadrovsko pomoč posameznim postajam mejne policije ter ali so v prihodnje predvidene kadrovske okrepitve postaj mejne policije.



Zanima jih tudi, na katerih kategorijah mejnih prehodov bo zaradi implementacije uredbe EU okrepljeno preverjanje potnikov – zgolj na mednarodnih mejnih prehodih ali tudi na meddržavnih in maloobmejnih ter ali so vsi mejni prehodi opremljeni z vsemi tehničnimi sredstvi za tekoče obravnavo potnikov.