Tri mesece po arbitražni razsodbi Slovenija očitno prestavlja v višjo prestavo, Erjavec s pripravami zadovoljen

Iz 24UR: Do 29. decembra naj bi bilo vse nared za uveljavitev arbitraže

Zunanji minister Karl Erjavec je po koalicijskem vrhu pri premierju Miru Cerarju povedal, da so na sestanku med drugim pregledali, kako potekajo aktivnosti v zvezi z uveljavitvijo razsodbe arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško. Dejal je, da je zadovoljen s tem, kar so jim povedali odgovorni za implementacijo.

Kot je dejal v izjavi za medije, so se pripravili tudi na sejo odbora DZ za zunanjo politiko, ki bo prihodnjo sredo. Na njej bodo članom odbora za zaprtimi vrati uradno predstavili prevod arbitražne razsodbe, govorili pa bodo tudi o tem, kako potekajo aktivnosti v zvezi z uveljavitvijo arbitražne odločbe, je dejal Erjavec.

Erjavec meni, da bi morali arbitražno razsodbo na morju začeti uveljavljati takoj. (Foto: POP TV)

Napovedal je, da bodo v četrtek na vladi obravnavali "določene zadeve", ki jih nujno potrebujejo za sejo odbora za zunanjo politiko, tako da bodo lahko poslancem celovito predstavili, na kakšen način poteka implementacija arbitražnega odločbe. Kot se je izvedelo neuradno, bodo v četrtek na vladi obravnavali kartografski prikaz poteka meje na podlagi arbitražne razsodbe. Po seji odbora za zunanjo politiko prihodnji teden bodo ti zemljevidi na vpogled tudi javnosti.

Erjavec prepričan, da bo imela Slovenija po šestih mesecih vse pripravljeno za uveljavitev arbitražne odločbe

Erjavec je še dejal, da bodo na odboru predstavili tudi vsebino zakonodaje, ki jo mora Slovenija prilagoditi za implementacijo arbitražne razsodbe. Gre za deset zakonov - v prvem sklopu, s katerim bodo v prihodnjih dneh seznanili poslanske skupine, so interventni zakon, zakon o evidentiranju nepremičnin in zakon o pomorskem ribištvu, preostalih sedem zakonov pa naj bi šlo v zakonodajni postopek do konca meseca.

Cerarjeva koalicija ima končno natančen prevod arbitražne razsodbe in natančen zemljevid poteka državne meje, kot so ga določili arbitri.

Predstavniki koalicije so po navedbah virov v vladi o vprašanju arbitraže razpravljali več kot tri ure. Erjavec je pojasnil, da implementacija arbitražne odločbe terja precej aktivnosti in da je poročanje strokovnjakov pač trajalo dolgo časa.

Zunanji minister je izrazil prepričanje, da bo imela Slovenija ob izteku šestmesečnega roka pripravljeno vse, kar je potrebno za uveljavitev arbitražne odločbe, zlasti v tistem delu, kjer lahko Slovenija sama izvrši razsodbo.

Erjavec je zavrnil, da bi bil glede arbitraže neusklajen s premierjem Cerarjem, je pa spomnil, da je ves čas trdil, da bi morali na morju takoj začeti uveljavljati arbitražno razsodbo glede na to, da so bile koordinate znane in da je meja na morju jasno določena.