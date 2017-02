Trije najožji sodelavci Čebašek-Travnikove odstopili, njena plača še ni določena

Plača nove predsednice Zdravniške zbornice dviga veliko prahu. Potem ko smo poročali, da naj bi Zdenka Čebašek-Travnik zavrnila predlog, da naj bi za svoje delo na zbornici dobivala osem tisočakov, so danes z zbornice sporočili, da njena plača še ni določena. So pa na zbornici potrdili, da so odstopili trije člani izvršnega odbora zbornice in najožji sodelavci predsednice - Irena Manfredo, Bojana Pintar in Zdenko Šalda.

Čebašek-Travnikova naj bi predlagala plačo v višini med 8.000 in 10.000 evrov bruto. (Foto: Damjan Žibert)

Kot so pojasnili na zbornici, je predlog za izračun plače predsednice narejen na enakih osnovah, kot za pretekla dva mandata. Sicer pa naj bi Čebašek-Travnikova izjavo o višini svoje plače podala po podpisu pogodbe, so še sporočili.

Razloge za odstop članov izvršnega odbora na zbornici niso navedli. Ob tem pa so pojasnili, da so postopki za zamenjavo članov izvršilnega odbora predvideni s statutom zbornice.

O tem, da so odstopili trije njeni najožji sodelavci, člani izvršnega odbora zbornice, je najprej poročal Žurnal24. Razlog naj bi bilo nestrinjanje z višino njene plače. Čebašek-Travnikova je po poročanju 24UR zahtevala med osemtisoč in desettisoč evri bruto plače. Pred tednom dni pa je za Žurnal24 pojasnila, da je bil njen predlog, da je plača nekje med plačo dosedanjega predsednika Andreja Možine in prejšnjo predsednico Gordano Živčec Kalan. Možina je po navedbah Žurnala24 prejemal 6400 evrov bruto, 20 odstotkom plače se je odpovedal do določitve novega sistema za nagrajevanje funkcionarjev, ki pa ga ni bilo. Živčec Kalanova pa naj bi prejemala kar 12.000 evrov bruto.

Zdravniška zbornica Slovenije je samostojna poklicna organizacija zdravnikov in zdravnic, zobozdravnikov in zobozdravnic, članstvo v njej pa je obvezno. Letna članarina znaša med 108 in 412 evri.