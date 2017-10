FOTO in VIDEO: Jadralsko češnjo na Barkovljanki odnesla italijanska jadrnica, Maxi Jena na drugem mestu

Tržaški zaliv so znova zasedle jadrnice, na sporedu je bila namreč že 49. Barkovljanka, eden najmnožičnejših jadralskih dogodkov na svetu.

Italijanska jadrnica Spirit of Portopiccolo je zmagala z rekordnim časom ura, 17 minut in 12 sekund, slovenska lepotica Maxi Jena se je uvrstila na drugo mesto.

Prireditelji največjega jadralskega praznika v Tržaškem zalivu, zamejci se strinjajo tudi z italijanskim nazivom blagovne znamke Barcolana, so si letos za cilj na današnji regati zadali 2000 jadrnic.

Dogodek je sicer trajal dober teden dni, saj so se vse od 29. septembra v Trstu in okolici vrstili dogodki, povezani z Barcolano, vrhunec dogajanja pa je seveda danes.

Vsako leto se regate udeleži tudi približno 100 slovenskih jadrnic, rekord je pri okrog 150. "To je zgodba o uspehu, ki se vsako leto širi. Regata je ne le tržaški dogodek, ampak mnogo širši, vse od Pirana pa do Gradeža. V jadralni praznik pa so vključeni tudi jadralni klubi Sirena iz Trsta ter slovenska Burja in Jadro," je ob predstavitvi dogodka dejal prvi mož organizacije Mitja Gialuz, ki je poudaril, da je osnovna ideja Barcolane množičnost, zato so pravila udeležbe povsem enostavna.

Tržaški zaliv je poln plavajočih lepotic. (Foto: POP TV)

Vsako leto pa ima prireditev tudi tekmovalni naboj. Slovenija je nazadnje blestela z jadrnico Maxi Jena, a ta del regate močno presega okvire Tržaškega zaliva. Med drugim sta bili letos v Trstu močni jadrnici iz Francije in Avstralije, lani pa se je Barcolane udeležil tudi eden najboljših jadralcev na svetu Britanec Ben Ainslie.

V zadnjih treh letih je sestavni del prireditve tudi regata Go to Barcolana from Slovenia. Ta je bila na sporedu včeraj, prvič pa je imela cilj v pristanišču.

Dogodek ima tudi velik pomen za slovensko skupnost, saj je s pomočjo konzulata nastal tako imenovani Slovenski pozdrav, v okviru katerega se predstavljata slovenska skupnost in kultura.