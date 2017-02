Tudi drugi sveženj stanovanj v Celovških dvorih se je prodal za med

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je v drugi fazi prodaje stanovanj v Celovških dvorih prejela 374 ponudb in prodala vseh 51 stanovanj. DUTB je z rezultati prodaje druge faze izredno zadovoljna. Tretja faza prodaje stanovanj in poslovnih prostorov bo predvidoma že aprila, so sporočili iz DUTB.

V drugi fazi je DUTB prodajala 51 stanovanj, največji paket stanovanj pa je predviden za tretjo fazo, in sicer kar 117 stanovanj. (Foto: Miro Majcen)

Odpiranje ponudb za 51 stanovanj, ki so bila predmet prodaje v drugi fazi, je ob prisotnosti notarke nadzirala komisija. Pregledane ponudbe so pokazale, da bodo tudi tokrat prodana vsa ponujena stanovanja. Vsi ponudniki bodo o rezultatih obveščeni predvidoma ta teden.

Ponudniki, ki v drugem prodajnem svežnju ne bodo uspešni pri nakupu, bodo imeli prednost pri nakupu stanovanj tretje prodajne faze. Če bo prišlo do tega, da bodo neizbrani ponudniki podali enako najvišjo ponudbo za določeno stanovanje v tretji prodajni fazi kot novi kupci, se bo njihova prenesena varščina upoštevala kot časovno vplačana prva, posledično pa bo njihova ponudba najugodnejša.

Predvidoma aprila bo DUTB kupcem ponudila še zadnji, največji paket stanovanj v Celovških dvorih. V tretji fazi bo kupcem na voljo 117 stanovanj. V pripravi za prodajo je tudi 23 poslovnih prostorov s pripadajočimi parkirnimi mesti.

V slabi banki so navdušeni nad prodajo, saj so za stanovanja iztržili precej višje cene od izhodiščnih. (Foto: Miro Majcen)

Prodaja stanovanj bo tudi v tretji fazi potekala po prodajnem pristopu dnevi odprtih vrat z zbiranjem zavezujočih ponudb. Poslovni prostori bodo naprodaj v tretji gradbeni fazi, kar bo omogočalo veliko svobode pri ureditvi prostorov.

V naselju Celovški dvori je skupaj 830 stanovanj, od tega jih je oziroma bo 226 prodala DUTB.

"DUTB je zelo zadovoljna z doseženimi končnimi cenami tako prve kot druge prodajne faze, saj so cene, ki so jih kupci ponudili za stanovanja, krepko presegle izhodiščne cene, ki jih je določila DUTB. Druga prodajna faza stanovanj v Celovških dvorih je zopet pokazala veliko zanimanje za stanovanjski kompleks, ki bo svojim stanovalcem nudilo vse ugodnosti za kakovostno življenje," so dodali.