Tudi iz koalicije predlog Kolar Celarčevi, naj razmisli o odstopu

Milojka Kolar Celarc je prepričana, da lahko očitke argumentirano zavrne. (Foto: Aljoša Kravanja)

Medtem ko v SMC svojo ministrico branijo, v koalicijski DeSUS ne skrivajo kritik do dela Milojke Kolar Celarc. Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je v izjavi ob robu seje DZ je spomnil, da so ji ob lanski interpelaciji postavili nekaj zahtev, a marsikakšne ni izpolnila. Prejeli so tudi pisma posameznikov, da ministrica eno govori v DZ, drugo pa v institucijah in zavodih, je navedel.

Tako je prepričan, da bo Kolar Celarčeva tokrat bistveno težje kot prvič dobila podporo DeSUS. V poslanski skupini in stranki se bodo o tem temeljito pogovorili, že danes pa je napovedal, da ministrice zagotovo ne bodo podprli vsi poslanci DeSUS. Pač pa bodo verjetno podprli interpelacijo.

"Bistveno boljše bi bilo, da odstopi, kot pa da se da na žar in jo pet do osem ur tukaj vrtijo ter gre strahovito slabe volje iz DZ," je bil oster vodja poslancev DeSUS, ki bi "ministrici kot človek človeku predlagal, naj o tem premisli".

Kolar Celarčeva je sicer po vloženi interpelaciji v petek opozorila na lobije in pritiske, s katerimi da se sooča pri svojem delu.

Če so državljanke in državljani ter bolniki lobiji, potem se Jurša, kot je danes dejal, s tem strinja, sicer pa ne.

Han: Ni pripravljena poslušati in se pogovarjati z zainteresirano javnostjo

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je v izjavi ob robu seje DZ ocenil, da je zdravstvo v hudem položaju, ministrica pa da kljub nekaterim dobrim idejam to zelo slabo realizira. "Kar pa je najslabše pri politiku, ni pripravljena poslušati in se pogovarjati z zainteresirano javnostjo," je poudaril Han. Spomnil je na zakonodajo, ki je v tem delu javnosti ne podpirajo.

V SD bodo interpelacijo prebrali in se med počitnicami odločili o podpori. Pred nekaj tedni je sicer Han ocenil, da je ministrici situacija ušla iz rok. Ob vprašanju, ali jo kljub temu na interpelaciji lahko podprejo, je danes spomnil, da zahtevajo pogovor o razmerah v zdravstvu, do katerega bo zaradi interpelacije verjetno prišlo hitreje kot bi sicer.

"Skupaj bomo morali oceniti, kako naprej," je dejal Han. A je dodal, da se zaveda, da ministrica sama ne more zagotoviti več denarja za zdravstvo, pač pa bo morala svojo nalogo opraviti vlada. Tudi v primeru, da ministrica interpelacije ne prestane, minusa v bolnišnicah ne bodo pokrili in čakalne vrste ne bodo takoj krajše, je še prepričan.

V NSi prepričani, da bi moral premier ministrico odstaviti

V NSi pa so že napovedali podporo interpelaciji. Po njihovih ocenah bi bilo dobro, če bi premier ministrico čim prej sam odstavil, saj da ne rešuje uspešno nakopičenih težav v zdravstvu, je danes v izjavi novinarjem ponovila predsednica NSi Ljudmila Novak.

Spomnila je še, da zakoni niso usklajeni z zainteresirano javnostjo, zdravstveni zavodi pa so v težavah. Razlogov za odhod ministrice je po njenem mnenju dovolj.

Ob očitkih Kolar Celarčeve in SMC, da lobiji zavirajo spremembe, pa je Novakova povedala, da v NSi podpirajo sprejem reforme. Slednjo so tudi sami pripravili, ministričine rešitve pa da niso v prid izboljšanja stanja v zdravstvu, ampak korak nazaj. Novakova je zatrdila, da v NSi niso nikakršen lobi, prav tako ne strokovna javnost.

Dobovšek ocenjuje, da je ministrica najšibkejši člen vlade

Poslanec Levice Miha Kordiš se strinja, da sredstva iz slovenskega javnega zdravstva odtekajo, ampak po njegovem največ po poteh legalizirane korupcije, skozi privatizacijo zdravstvenega sistema v koncesijah in dopolnilno zdravstveno zavarovanje skozi komercialne zavarovalnice. "Tu je ministrica zagotovo naredila premalo, medtem ko pa se interpelacijski očitek desnice glasi, da je še to malo preveč," je pojasnil Kordiš.

Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Bojan Dobovšek ocenjuje, da je Kolar Celarčeva najšibkejša točka te vlade in bi morala že davno tega odstopiti. "Obljube vlade so bile velike, zdravstvo pa je v vedno slabšem stanju," je poudaril. Cerar pa po Dobovškovem mnenju posredno odgovarja za to, da ministrica še vedno tako deluje.

Med glavnimi razlogi za že drugo interpelacijo zoper Kolar Celarčevo je SDS med drugim navedla neurejeno stanje na ljubljanski pediatrični kliniki, neučinkovito reševanje problematike čakalnih dob ter slabo poslovanje javnih zdravstvenih zavodov.

Ministrica je prepričana, da lahko očitke argumentirano zavrne.