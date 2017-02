FOTO: Tudi letos lahko pomagate žabicam čez cesto

Organizatorji prostovoljne akcije Pomagajmo žabicam, v katerih prostovoljci po Sloveniji pomagajo dvoživkam čez cesto, obveščajo, da se bo v kratkem začela spomladanska selitev dvoživk. Množično selitev dvoživk pričakujejo v naslednjih treh tednih, zato prosijo vse zainteresirane prostovoljce, da se pridružijo njihovi akciji, ki je neprofitne narave.

Zala Prevoršek iz društva Žverca pravi, da se k sreči ljudje v zadnjem času vedno bolj zavedajo ogroženosti dvoživk in so tudi vedno bolj pripravljeni pomagati pri reševanju teh živali, še posebej takrat, ko so najbolj ranljive. To je prav v spomladanskem času, ko se selijo iz prezimovališč (gozdovi) v mrestišča (mlake), saj je večina dvoživk v času razmnoževanja vezana na vodo. V tem času se dvoživke premikajo počasi, saj nosijo zarod, poleg tega pa samice na hrbtu že prenašajo samce. V krajih, kjer njihovo selitveno pot prečka prometna cesta, večina populacije konča pod kolesi avtomobilov, opozarja Prevorškova.

Jaka se je lansko leto udeležil akcije v Hrašah pri Smledniku in pomagal žabicam čez cesto. (Foto: Društvo Žverca)

V društvu Žverca so zato za vse, ki bi radi pomagali žabicam čez cesto, na spletni strani www.pomagajmo-zabicam.si zbrali osnovne informacije o pomoči dvoživkam. "Radi bi vzpodbudili čim več ljubiteljev živali, da bi se v svojem kraju lotili pomagati dvoživkam, tako kot smo se v Žverci tega pred devetimi leti samoiniciativno lotili v Hrašah pri Smledniku. Začeli smo s tremi prostovoljci (in tisto pomlad rešili 3.000 dvoživk), nekaj let kasneje pa smo s pomočjo številnih prostovoljcev in postavljenimi zaščitnimi mrežami za dvoživke med vsako spomladansko selitvijo čez cesto preneseli nekaj tisoč dvoživk, včasih tudi do 15.000 dvoživk na selitev," pripoveduje Prevorškova in dodaja, da so v preteklih osmih letih v Hrašah skupno prenesli čez cesto že več kot 73.000 dvoživk.

Vsako leto se njihove akcije udeleži veliko prostovoljcev, med njimi so vedno bolj številni tudi otroci. "Teh smo (v prisotnosti staršev, seveda) zelo veseli, saj je izjemno pomembno, da se mlade ljudi izobrazi o pomenu dvoživk in njihovi ohranitvi," pravi Prevorškova.

Na fotografiji je zelena rega. Dvoživke se v času selitve pomikajo zelo počasi, saj nosijo zarod. (Foto: Društvo Žverca)

Kako potekajo akcije Pomagajmo žabicam? Dvoživke vsak večer med 18. (točneje od takrat, ko se zvečeri) in 20. uro nosijo čez cesto v smeri selitve živali.

Kljub temu da so akcije vedno bolj številne in prostovoljcev vedno več, pa je žal še vedno veliko t.i. črnih točk na cestah, kjer spomladi prihaja do množičnih pomorov dvoživk. "Tam bi bili res veseli pomoči novih prostovoljcev," pravijo v društvu Žverca in pozivajo vse, da se udeležijo letošnje akcije.

Na njihovi spletni strani lahko zainteresirani ljubitelji živali najdejo zemljevid z zbranimi lokacijami, kjer se lahko udeležijo akcij. Vnesli so organizirane akcije (na zemljevidu je za vsako akcijo posebej naveden organizator), ki so označene z ikono žabice. Vneseni so pa tudi kraji, kjer so ljudje na cesti opazili povožene dvoživke, vendar jim tam še nihče ne pomaga (te lokacije so označene s klicajem). Hkrati so zbrana tudi osnovna navodila kako pomagati dvoživkam. "Ugotavljamo, da je odziv na našo pobudo vsako leto večji, vsako pomlad dodamo več novih akcij na naš 'žabji zemljevid' in vedno več ljubiteljev živali se pozitivno odzove," še pojasnjuje Prevorškova.