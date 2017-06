Tudi letos se zastojem na podravski avtocesti ne bo moč povsem izogniti

Zaradi zapore ptujskega mostu čez Dravo in poostrenega mejnega nadzora, ki je posledica evropske uredbe, so letos pričakovani zastoji na podravski avtocesti A4 v smeri proti Hrvaški. To še zlasti velja za odsek med Draženci in Gruškovjem, kjer poteka izgradnja 13-kilometrskega avtocestnega odseka.

Kot navajajo na Darsu, vsakoletne izkušnje kažejo, da je med junijem in septembrom na odseku med Mariborom in mednarodnim mejnim prehodom Gruškovje izredno povečan promet, gneča pa doseže vrhunec v juliju in avgustu. Že nekaj let so prometno izredno obremenjene zlasti sobote v juliju in avgustu, ko se ponavljajo večkilometrski zastoji. Ob zastojih je mogoče pričakovati tudi nesreče, ki lahko povzročijo nekajurne zaustavitve prometa.

V Darsu bodo tudi letos s sodelujočimi deležniki izvajali ukrepe za večjo pretočnost, med drugim so pripravili letake z alternativnimi potmi, po katerih se vozniki lahko izognejo gneči. (Foto: POP TV)

Zato bodo na Darsu v zvezi s tem tudi letos skupaj z Direkcijo za infrastrukturo, policijo in okoliškimi občinami realizirali ukrepe za večanje pretočnosti. Poleg obveščanja uporabnikov s signalizacijo ter z objavami v medijih in na družbenih omrežjih bomo tudi tokrat namenili pozornost mednarodnemu upravljanju prometa.

Na Darsu so pojasnili, da promet po polovici novozgrajene avtoceste od razcepa Draženci v smeri Gruškovja poteka dvosmerno, torej po enem pasu v vsako smer v razdalji nekaj več kot sedem kilometrov, ob omejeni hitrosti vožnje 50 kilometrov na uro. Tako bo urejen tudi v letošnji turistični sezoni.

V letošnji turistični sezoni na Darsu tako izvajajo naslednje ukrepe: s predstavniki avstrijskega upravljavca avtocest Asfinag so se dogovorili, da elektronski portali na območju Gradca (v smeri proti Sloveniji) prikazujejo prometne vsebine, ki opozarjajo na zastoje na odseku med Slivnico in Draženci; za potrebe informiranja mednarodne javnosti so izdelali in natisnili več tisoč informativnih letakov v angleščini in nemščini, na katerih so označene alternativne poti v smeri hrvaškega primorja v primeru zastojev na avtocesti A4 med Slivnico in Draženci oziroma na avtocesti A1; prav tako bo prometno-informacijski center o pričakovanih zastojih obvestil AMZS in druge organizacije, kot so nemški ADAC, hrvaški HAC in tuja veleposlaništva.



Na Darsu poudarjajo, da so našteti le trije od možnih ukrepov za omilitev zastojev na trasi Šentilj–Gruškovje. Posamezne ukrepe na državnih cestah izvaja tudi Direkcija RS za infrastrukturo, aktivno pa sodeluje tudi policija.

Na Darsu uporabnike prosijo, da upoštevajo prometno signalizacijo in se pred potjo pozanimajo o stanju na cestah. Po potrebi naj izberejo alternativno pot, po kateri bodo svoj cilj dosegli najhitreje. Prav tako voznikom priporočajo, da predhodno preverijo stanje na prehodih ter uporabijo manj obremenjene.

Dars je pripravil letak, kako se izogniti zastojem na odseku Maribor–Zagreb.