Tudi Likovičeva in Popovič zbrala potrebne podpise za vložitev kandidature

Predsednici NSi Ljudmili Novak in kamniškemu županu Marjanu Šarcu je Državna volilna komisija kandidaturi potrdila že minuli teden. Glede na precejšnje število napovedanih kandidatov je pričakovati, da bo v prihodnjih dneh vloženih še nekaj kandidatur. Tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič je postala uradna kandidatka za predsedniško funkcijo, in sicer kot kandidatka največje vladne stranke SMC.

Aktualni predsednik Borut Pahor, ki se bo s podpisi podpore volivcev ponovno potegoval za funkcijo, bo to storil v sredo. Kdaj bo kandidaturo vložila kandidatka SDS Romana Tomc, še ni uradno znano.

Podpise zbrala tudi Likovičeva

Iz stranke Glas za otroke in družine so sporočili, da so zbrali preko 3000 podpisov podpore kandidaturi Angelce Likovič. Državni volilni komisiji jo bo Likovičeva vložila predvidoma v ponedeljek, je sporočil predsednik stranke Aleš Primc.

Angelca Likovič

Likovičeva je sicer ob nedavni napovedi kandidature napovedala, da bi bila njena prva naloga, če bo izvoljena za predsednico, "osvoboditev" velenjskih dečkov, kar da bi dosegla z neprestanim ponavljanjem svojega jasnega stališča o tem primeru, s čimer bi prisilila pristojne k takšni odločitvi.

Zdaj upokojena 73-letna Likovičeva je spomnila, da je bila 18 let ravnateljica ene od ljubljanskih osnovnih šol. Kot je dejala, se je že kot ravnateljica borila za pravice otrok, staršev in starih staršev, s tem pa namerava nadaljevati tudi kot predsednica republike. Dodala je, da je vodenje svojega volilnega štaba zaupala predsedniku stranke Alešu Primcu.

V ponedeljek bo kandidaturo vložil tudi župan Popovič

Poleg naštetih je tudi koprski župan Boris Popovič že zbral potrebne podpise državljanov za predsedniško kandidaturo. Na Državno volilno komisijo jo bo vložil predvidoma v ponedeljek ob 12. uri, so pojasnili v njegovem volilnem štabu.

Koprski župan Boris Popovič (Foto: Miro Majcen)

Popovič se v predsedniško tekmo podaja s podporo stranke Slovenija za vedno, ob tem pa je moral zbrati še 3000 podpisov podpore. V nedavni predstavitvi svoje kandidature je med drugim izpostavil, da bi želel kot predsednik vplivati na to, da bi se spremenile stvari na področjih, kjer je to nujno, denimo na področju zdravstva. Kot je namreč pojasnil Popovič, v primeru izvolitve ne bo figura.