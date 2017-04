Tudi na Primorskem ne velja več požarna ogroženost. V Izoli strela udarila v cipreso na pokopališču

Uprava za zaščito in reševanje je veliko požarno ogroženost za območje celotne države razglasila s 1. aprilom, na območje nekaterih primorskih občin pa jo zožila 12. aprila. Zdaj bodo tudi tam prenehali izvajati poostren nadzor.

Letošnji marec je bil zelo sušen in uprava za zaščito in reševanje je s 1. aprilom razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. V tem obdobju je v naravi izbruhnilo tudi več deset požarov dnevno.

Padavine v začetku minulega tedna v večjem delu države so vendarle nekoliko namočile zemljo, kar je zmanjšalo nevarnost nastanka in širjenja požarov v naravnem okolju in v sredo je uprava razglasila prenehanje velike požarne ogroženosti na območju celotne države z izjemo nekaterih primorskih občin.

Velika požarna ogroženost je tako do danes veljala še na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren –Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba.

V navedenih občinah občinah bosta Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija danes prenehala izvajati poostren nadzor, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Strela zanetila požar v Izoli

Kljub temu, da so se vremenske razmere umirile in naravno okolje ni več tako ogroženo, pa so imeli gasilci v Izoli danes precej dela s požarom na prostem. Okoli 14. ure je namreč strela udarila v cipreso na izolskem pokopališču, na Prešernovi cesti. Drevo je zagorelo.

Pri gašenju požara so sodelovali gasilci iz Kopra in Izole. Ti so najprej na petih metrih višine počistili presušene iglice, šele nato pa so lahko pogasili drevo. Okolico so po požaru počistili še delavci Komunale Izola.