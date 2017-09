Tudi pri vas že kurijo?

Marsikoga doma zebe, zato se je v večjem delu Slovenije ogrevanje že začelo. Uradno sicer ni določeno, kdaj se kurilna sezona začne in konča, saj tega ne določa noben pravilnik več. O tem odločajo izključno etažni lastniki sami, kar pomeni, da je začetek ogrevanja odvisen od želja in potreb stanovalcev. Letos so bile želje po ogrevanju dva oz. tri tedne prej kot prejšnja leta.