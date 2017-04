Tudi to jutro ponekod temperature pod ničlo, a mraz odhaja, čez dan bo do 19 stopinj Celzija

Zmrzal na Dolenjskem (Foto: DolenjskaNews

Včerajšnja pozeba je prizadela celotno Slovenijo in povzročila veliko škodo, pravijo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Tudi minulo noč so se temperature spustile stopinjo ali dve pod ničlo, a kaj dosti več škode zmrzal ni mogla povzročiti. V višjih legah v naše kraje že doteka toplejši zrak, tako da tako izjemno hladnih juter v prihodnjih dneh ni več pričakovati, pravijo na Arsu.

So tako hladni prodori običajni?

Vremenoslovci z Agencije RS za okolje in prostor pravijo, da so bili takšni prodori hladnega zraka v aprilu nekoč še bolj pogosti. Težava je v tem, da je zadnja leta pomlad prezgodnja, zato so posledice tako zelo izrazite, pravijo.

Kakšno vreme se nam obeta?

Kot pravijo, je že včeraj začel k nam dotekati toplejši zrak. Na 1500 metrih nadmorske višine je zjutraj temperatura znašala dve stopinji nad ničlo, medtem ko je bilo v nižinah hladneje. Danes dopoldne bo še precej jasno, popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo, bolj oblačno bo v severovzhodnih krajih. Ponekod bo čez dan zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19 stopinj Celzija.

Vremenska napoved (Foto: POP TV)

Ponoči se bo od severovzhoda pooblačilo v večjem delu Slovenije, v notranjosti bo ponekod prehodno rahlo deževalo. Jutri bo na Primorskem sončno. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno in ponekod bo občasno še padla kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 stopinj Celzija. Čez dan bo nato spremenljivo oblačno s posameznimi manjšimi plohami. Pihal bo veter severnih do vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo na vzhodu zmerno, občasno pretežno oblačno. Drugod bo pretežno oblačno in ponekod na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. V torek bo v vzhodnih krajih dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Ponekod v zahodni in deloma osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Jugozahodnik se bo okrepil.

Pozeba (Foto: bralka Anja)

Prva groba ocena škode zaradi pozebe

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) so zaskrbljeni zaradi nizkih temperatur v minulih nočeh. Namreč po prvih grobih ocenah je obseg morebitne škode vsaj tako velik, kot je bil ob tem času lani, saj so bile temperature tudi nižje. Na drugi strani so bil kmetje tudi bolje pripravljeni na to in so skušali po svojih močeh preprečiti večjo škodo, zato na KGZS upajo, da bo škoda vseeno manjša.

Po grobih ocenah je mraz prizadel celotno območje Slovenije. Malce boljše bo morda v višjih legah, predvsem na Gorenjskem in Koroškem, kjer je bila vegetacija še manj razvita in tako manj občutljiva za mraz.

Ta je najbolj prizadel sadovnjake, vinograde in povrtnine. Prizadeti so tudi oljna ogrščica, ozimna žita, zgodnji krompir in solata.

KGZS vsem tistim, ki jim je pozeba prizadela pridelke, svetuje, da naj ne hitijo in naj počakajo še kakšen dan, ko se bo videlo, kako je rastlinje reagiralo na pozebo. Takrat bo tudi znano, kateri ukrepi so najbolj ustrezni za omilitev škode.