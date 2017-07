V Sloveniji odprli prvo trgovino, v kateri prodajajo živila, ki bi zaradi roka uporabe pristala v smeteh

V Mariboru so odprli trgovino, v kateri je naprodaj hrana, ki bi sicer pristala v smeteh. Izdelke z oznako "uporabno najmanj do...", ki jih v običajnih trgovinah ni več dovoljeno prodajati, v tako imenovani outlet trgovini z živili prodajajo po izjemno znižanih cenah. Gre za prvo takšno trgovino pri nas, prvi kupci so navdušeni, inšpektorji pa že napovedujejo poostren nadzor.